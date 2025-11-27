Toyota – Po výsledkoch

- Spoločnosti sa podarilo mierne prekonať očakávania ohľadom tržieb.
- Prevádzkový zisk klesol, čo bolo spôsobené clami a vyvolalo to opatrnosť medzi investormi.
- Čistý zisk výrazne vzrástol, najmä vďaka kurzovým rozdielom.
- Výhlaď na koniec fiškálneho roka bol zvýšený.
Aj keď Čína vyrobí najviac áut a USA ich najviac nakupujú, svetovým lídrom v predajoch zostáva Toyota. Japonský automobilový gigant zverejnil svoje výsledky.
Kľúčové finančné údaje:
-
Tržby dosiahli 12,38 bilióna jenov, čo predstavuje 8 % medziročný nárast a prekonanie konsenzu 12,18 bilióna.
-
Čistý zisk sa zvýšil o 62 % na 932 miliárd jenov.
-
Znepokojujúcim údajom je pokles prevádzkového zisku o 27 % medziročne.
- Rozdiel medzi prevádzkovým a čistým ziskom bol spôsobený najmä výnosmi z investícií a kurzovými rozdielmi. Samotný prevádzkový zisk bol pod výrazným tlakom nákladov na pracovnú silu a dodatočných amerických ciel.
Spoločnosť zverejnila viacero kľúčových informácií ohľadom svojej stratégie a budúcnosti. Toyota pokračuje v stratégii expanzie vo viacerých oblastiach automobilového priemyslu súčasne. Zatiaľ čo iné spoločnosti môžu mať s týmto prístupom problém, Toyota si ho vďaka svojej veľkosti môže dovoliť a zároveň je v ideálnej pozícii na to, aby z neho profitovala s relatívne nízkym rizikom. Spomínaná expanzia sa týka najmä súbežných investícií do trhu s elektromobilmi (EV) a hybridmi. Nízkoemisné vozidlá už predstavujú 46,9 % predaja spoločnosti. Toyota zároveň sleduje aj ďalšie trendy v odvetví. Spoločnosť sa chváli novým systémom „Arene“ a oznamuje ďalší vývoj smerom k tzv. „Software Defined Vehicles“ (vozidlá riadené softvérom). Toyota prejavila dôveru tým, že zvýšila výhlaď na koniec fiškálneho roka. Do konca fiškálneho roka 2026 očakáva prevádzkový zisk na úrovni 3,4 bilióna jenov, čo je nárast oproti predchádzajúcemu odhadu 3,2 bilióna.
Trh reagoval miernym znepokojením na informáciu o výraznom poklese prevádzkového zisku a dopadoch ciel. Akcie spoločnosti spočiatku oslabili približne o 1,6 %. Pozitívny výhlaď však umožnil návrat valuácie na predchádzajúce úrovne.
TM.US (D1)
Zdroj: xStation5
