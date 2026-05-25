Denné zhrnutie: Optimizmus ohľadom mieru podporuje silnú rally na globálnych trhoch

📈 Akciové trhy
- Dnešná seansa sa niesla v znamení výrazného zlepšenia globálneho investorského sentimentu, ktoré bolo ťahané započítavaním scenára deeskalácie konfliktu na Blízkom východe a možnej dohody medzi USA a Iránom.
- Pre sviatok v USA zostal hotovostný trh na Wall Street zatvorený, futures kontrakty sa však aktívne obchodovali a veľmi jasne naznačili smer trhového sentimentu.
- Futures kontrakty na S&P 500 vzrástli približne o 1 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 si pripísal viac ako 1,3 %, čo ukazuje návrat rizikového apetítu a jasný odklon od defenzívneho nastavenia pozorovaného ešte pred niekoľkými dňami.
- Výrazné zisky boli dnes viditeľné aj na európskych burzách, kde trhy Starého kontinentu veľmi silno reagovali na zlepšenie geopolitického sentimentu:
- CAC 40 si pripísal viac ako 1,7 %,
- DAX vzrástol o viac ako 2 %,
- IBEX 35 získal viac ako 2,2 %,
- Euro Stoxx 50 zakončil deň takmer o 1,9 % vyššie.
- Dnešná seansa ukázala jednu hlavnú vec — finančné trhy silno veria v možnosť zníženia geopolitického napätia na Blízkom východe. Otvorenou otázkou však zostáva, či investori nezačali príliš rýchlo oceňovať plný úspech rokovaní, ktoré sú naďalej mimoriadne politicky citlivé.
🌍 Geopolitika
- Najväčším katalyzátorom dnešných pohybov boli ďalšie správy týkajúce sa mierových rokovaní vrátane vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorý uviedol, že rozhovory s Teheránom sú približne z 90–95 % dokončené a rámec potenciálnej dohody je čoraz ucelenejší.
- Optimisticky sa vyjadril aj Donald Trump, ktorý zdôraznil, že rokovania prebiehajú vo „veľmi dobrej atmosfére“.
- Podľa zdrojov blízkych Bielemu domu sú strany pomerne blízko podpisu komplexného memoranda o ďalšej spolupráci a stabilizácii regiónu, pričom niektoré z najproblematickejších otázok majú byť odložené do neskoršej fázy rokovaní.
- Čoraz častejšie sa objavujú aj informácie o možnom zapojení Číny ako garanta budúcej dohody, kde by Peking pôsobil ako stabilizátor a strana dohliadajúca na dodržiavanie dohodnutých podmienok.
- Investori začínajú odvážnejšie započítavať scenár postupnej normalizácie geopolitickej situácie a čiastočného obnovenia obchodnej likvidity cez Hormuzský prieliv, ktorý zostáva jedným z kľúčových bodov globálnej prepravy ropy.
- Podľa správ Nikkei, ktoré citujú diplomatický zdroj z Blízkeho východu, USA a Irán diskutujú o pláne otvoriť Hormuzský prieliv približne 30 dní po tom, ako obe krajiny dosiahnu dohodu o ukončení nepriateľských akcií.
- Situáciu však komplikujú správy Axiosu – vysoký predstaviteľ USA naznačil, že Trumpova administratíva podporí eskaláciu izraelských akcií proti Hizballáhu, čo by mohlo predstavovať významný rizikový faktor pre prebiehajúci mierový proces.
🛢️ Komodity a drahé kovy
- Komoditný trh reagoval na prichádzajúce informácie veľmi silno – ropa Brent sa dostala pod výrazný predajný tlak a v jednej chvíli strácala dokonca zhruba 7 %, keď klesla do oblasti 93–94 USD za barel. Dôvodom bolo oceňovanie scenára čiastočnej normalizácie situácie okolo Hormuzského prielivu a možného obnovenia stability dodávok energií.
- Pozitívny sentiment bol viditeľný aj na trhu drahých kovov, kde zlato posilnilo o viac ako 1 %, zatiaľ čo striebro vzrástlo takmer o 3 %. To ukazuje, že investori jasne zvyšujú expozíciu voči alternatívnym aktívam v prostredí slabnúceho dolára a zlepšujúceho sa risk-on sentimentu.
🪙 Kryptomeny
- Dobrá nálada pretrvávala aj na trhu kryptomien, kde Bitcoin vzrástol o viac ako 1,3 % a priblížil sa k úrovni 78 tis. USD, zatiaľ čo Ethereum si pripísalo zhruba 1,5 % a obchodovalo sa v oblasti 2140 USD.
