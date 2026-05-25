Pomôžu nižšie ceny ropy k oživeniu zlata? 🪙

Zlato sa drží blízko 4 500 USD za uncu
Od začiatku roka si zlato pripísalo 5 %
Zlato sa v posledných dňoch pohybuje stabilne v blízkosti 4 500 USD za uncu. Od začiatku roka si pripísalo približne 5 %, a v súčasnosti tak zaostáva za výnosom indexu S&P 500, ktorý je okolo 9 %. Na jednej strane na trhu pretrváva geopolitická neistota okolo Blízkeho východu, na druhej strane sa však situácia v posledných dňoch podľa aktuálneho sentimentu čiastočne zlepšila. To pomohlo aj k poklesu ceny ropy pod 100 USD za barel. Zlato však naďalej brzdí silnejší americký dolár a vyššie výnosy amerických štátnych dlhopisov, ktoré tradične znižujú atraktivitu zlata ako aktíva bez výnosu.
Cena ropy Brent sa aktuálne pohybuje okolo 95 USD za barel. Trh začal viac staviť na možnosť dohody medzi USA a Iránom a postupné uvoľnenie situácie okolo Hormuzského prielivu. Lacnejšia ropa je pre trhy vo všeobecnosti pozitívnou správou, pretože znižuje tlak na infláciu, náklady firiem aj spotrebiteľov. Ak lacnejšia ropa zníži inflačné obavy a zároveň povedie k poklesu výnosov dlhopisov, môže to zlatu výrazne pomôcť. Podporným faktorom môže byť aj oslabenie dolára, ktoré by mohlo nasledovať v prípade otvorenia Hormuzu.
Dôležitým faktorom pre zlato zostávajú výnosy amerických dlhopisov. Výnos desaťročného amerického dlhopisu sa v súčasnosti drží okolo 4,55 %, teda v blízkosti maxím za posledný rok. Trh zároveň začína počítať aj s variantom, že Fed bude musieť ponechať sadzby vyššie dlhší čas. Dokonca sa objavuje scenár, že by sadzby v Spojených štátoch mohli na prelome rokov 2026 a 2027 opäť rásť. Vyššie výnosy sú pre zlato problémom, pretože investori môžu získať atraktívnejší výnos pri bezpečných dlhopisoch, zatiaľ čo zlato samo osebe nenesie žiadny úrok.
Dôležitý je aj americký dolár. Zlato sa obchoduje v dolároch, takže silnejší dolár zvyčajne zdražuje zlato pre investorov mimo USA a tlmí dopyt. To bolo vidieť aj v posledných dňoch, keď zlato čelilo tlaku práve pre kombináciu silnejšieho dolára, vyšších výnosov a pretrvávajúcich inflačných obáv. Súčasná situácia sa preto dá zhrnúť tak, že lacnejšia ropa môže zlatu pomôcť iba vtedy, ak povedie k upokojeniu inflačných očakávaní a poklesu výnosov. Samotný pokles ropy však nestačí. Ak dolár zostane silný a americké výnosy vysoko, rastový priestor zlata bude pravdepodobne obmedzený.
Graf GOLD (H4)
Zdroj: xStation05
