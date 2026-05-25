Chladnejšie počasie brzdí rast zemného plynu🌡️

- Zemný plyn sa drží blízko 3,00 USD, pričom trh vyhodnocuje počasie, zásoby, LNG aj geopolitiku.
- Výhlaď NOAA zatiaľ nie je jednoznačne býčí, pretože chladnejší juh USA môže tlmiť dopyt po chladení.
Zemný plyn sa v posledných dňoch dostal pod tlak a aktuálne sa obchoduje blízko hranice 3,00 USD. Trh sa po predchádzajúcom raste upokojil a investori teraz vyhodnocujú kombináciu viacerých dôležitých faktorov. Okrem technického vývoja zohráva úlohu najmä počasie v USA, výhlaď dopytu po elektrine a tiež vývoj geopolitického napätia medzi Iránom a USA.
Zdroj: NOAA
Počasie zatiaľ neposiela jednoznačne býčí signál. Výhlaď NOAA na obdobie 1.–7. júna 2026 ukazuje nadpriemerné teploty hlavne na severe, severozápade a v niektorých západných častiach USA. To môže zvyšovať spotrebu elektriny pre klimatizácie. Na druhej strane však veľká časť juhu a juhovýchodu USA má podľa mapy zaznamenať skôr podpriemerné teploty. Práve tieto regióny sú v letnom období dôležité pre dopyt po chladení, a preto chladnejší výhlaď môže časť pozitívneho efektu tlmiť.
Z pohľadu dopytu tak trh zatiaľ nemá jasný dôvod na výrazný rast. Ak by sa však predpovede zmenili smerom k širšiemu otepleniu naprieč USA, mohlo by to rýchlo zvýšiť očakávania spotreby plynu v energetike. V letných mesiacoch je zemný plyn veľmi citlivý na vývoj teplôt, pretože vyššie využitie klimatizácií zvyšuje odber elektriny, a tým aj spotrebu plynových elektrární.
Ďalším dôležitým faktorom zostáva geopolitika. Trh v posledných dňoch sleduje správy, že Irán a USA by mohli byť bližšie k dohode, čo čiastočne upokojuje širší energetický sektor. Nádeje na diplomatické riešenie môžu znižovať rizikovú prémiu, ktorá sa do cien energií premietala pre obavy z narušenia dodávok v oblasti Blízkeho východu. Pod tlak sa preto dostali najmä ceny ropy, ale podobná zmena nálady môže nepriamo ovplyvňovať aj trh s plynom a LNG.
Napriek tomu nejde o definitívne upokojenie situácie. Podľa dostupných správ síce rokovania pokročili, ale dohoda zatiaľ nie je istá a niektoré kľúčové otázky zostávajú nevyriešené. Pre zemný plyn to znamená, že geopolitika teraz nepôsobí jednoznačne rastovo. Ak by dohoda skutočne vznikla a napätie v regióne poľavilo, mohlo by to ďalej tlmiť záujem investorov o energetické komodity. Naopak, zlyhanie rokovaní alebo nová eskalácia by mohli rizikovú prémiu rýchlo vrátiť späť do trhu.
Zemný plyn tak v tejto chvíli balansuje medzi slabšími domácimi signálmi a neistým geopolitickým vývojom. Ak zostanú zásoby dostatočné, produkcia vysoká a počasie nebude výrazne teplejšie, rastový potenciál môže byť obmedzený.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu sa aktuálne drží pod krátkodobými kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje opatrnejšie technické nastavenie. EMA 50 sa nachádza okolo 3,071 USD a SMA 100 blízko 3,139 USD. Práve toto pásmo teraz tvorí najbližšiu dôležitú rezistenčnú oblasť. Kým sa cena nedokáže vrátiť nad tieto úrovne, krátkodobé momentum zostáva skôr na strane predajcov.
Slabší vývoj potvrdzuje aj RSI, ktoré sa pohybuje okolo 34 bodov. To ukazuje na prevahu predajného tlaku, no zároveň sa indikátor približuje k oblasti prepredanosti. Trh tak môže byť citlivý na akýkoľvek pozitívny impulz, napríklad teplejší výhlaď počasia, lepšie dáta o dopyte alebo zmenu geopolitického sentimentu.
Dôležitým momentom bolo aj vyplnenie cenového gapu, ktorý vznikol pri rollovaní kontraktu. Tento pohyb je z trhového hľadiska významný, pretože podobné gapy často pôsobia ako magnet pre cenu. Ich vyplnenie môže znamenať, že sa trh zbavil časti technického skreslenia a teraz sa viac sústredí na bežné fundamentálne faktory, ako sú zásoby, počasie, produkcia a export LNG.
Dôležitý signál ponúka aj Volume Profile Visible Range. Ten ukazuje, že cena sa nachádza blízko oblasti s vyššou historickou obchodnou aktivitou, čo môže krátkodobo podporovať snahu o stabilizáciu. Najvýraznejšia objemová zóna sa však nachádza vyššie, približne v okolí 3,15–3,25 USD. Ak by sa zemný plyn dokázal vrátiť nad kĺzavé priemery, mohol by rýchlejšie zamieriť práve do oblasti, kde v minulosti prebiehala najväčšia časť obchodov. Naopak, ak sa cena nad hranicou 3,00 USD neudrží, objemový profil naznačuje priestor na pohyb k nižším supportom.
Kľúčovou krátkodobou úrovňou tak zostáva hranica 3,00 USD. Jej udržanie by mohlo naznačiť, že trh sa po vyplnení gapu snaží vytvoriť nové rovnovážne pásmo. Pre výraznejšie zlepšenie nálady by však cena potrebovala prekonať oblasť 3,07–3,14 USD, kde sa nachádzajú EMA 50 a SMA 100. Naopak, strata úrovne 3,00 USD by zvýšila riziko pokračovania poklesu smerom k oblasti 2,81 USD, ktorá zostáva dôležitým technickým supportom.
Zdroj: xStation5
