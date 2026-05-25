Americké burzy sú pre sviatok zatvorené, futures však rastú vďaka nádejam na upokojenie napätia

Wall Street je dnes zatvorená pre Memorial Day, federálny sviatok v USA. Hlavné americké burzy, ako NYSE a Nasdaq, preto neobchodujú. To vedie k nižšej globálnej trhovej likvidite a slabšej účasti investorov.
Hoci sa s americkými akciami dnes na hotovostnom trhu neobchoduje, futures na americké indexy pokračujú v štandardnom obchodovaní. Aktuálne tak poskytujú hlavný signál trhového sentimentu. Ukazujú jasne rastový smer, čo naznačuje zlepšenie ochoty riskovať pred ďalšou bežnou seansou.
Trhy zároveň podporuje geopolitický vývoj v Spojených štátoch. Podľa nedávnych správ bol už z veľkej časti načrtnutý rámec dohody o situácii okolo Hormuzského prielivu. Vyjadrenia niektorých politikov, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, naznačujú, že existujú pevné základy pre ďalšie rokovania. Tie by mohli viesť k upokojeniu napätia v regióne a prípadnému opätovnému otvoreniu kľúčovej námornej trasy.
Ceny ropy reagujú poklesom, pretože obavy z narušenia dodávok z Blízkeho východu poľavujú. Analytici však zároveň zdôrazňujú, že napriek pozitívnemu tónu zostávajú nevyriešené významné otázky, vrátane iránskeho jadrového programu a plnej kontroly nad prielivom. Súčasný pokrok je preto vhodné vnímať skôr ako počiatočný rámec než ako finálnu dohodu.
Za zmienku stojí aj to, že v podmienkach zníženej likvidity pre zatvorené americké trhy môžu byť pohyby futures volatilnejšie a menej reprezentatívne pre širší obraz trhu.
Futures na US500 (S&P 500) dnes zaznamenávajú výrazné zisky, čo odráža zlepšený sentiment medzi investormi. Účastníci trhu reagujú na signály od politikov, podľa ktorých by sa napätie v oblasti Perzského zálivu mohlo v blízkom čase zmierniť, potenciálne počas niekoľkých dní. Trh tak začal započítavať scenár upokojenia napätia a postupného návratu aspoň k čiastočnej geopolitickej normalizácii, čo podporuje rizikové aktíva.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Pomôžu nižšie ceny ropy k oživeniu zlata? 🪙
Chladnejšie počasie brzdí rast zemného plynu🌡️
Zhrnutie trhov: Eufória na trhoch 💥 Stavia investori na koniec konfliktu na Blízkom východe❓
US100 rastie o 1,5 % 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.