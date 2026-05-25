Mier medzi USA a Iránom pod čínskym dáždnikom?

Najnovšie trhové správy naznačujú, že rokovania medzi USA a Iránom sa postupne posúvajú smerom k ucelenejšiemu rámcu možnej dohody, hoci významné sporné body pretrvávajú. Minister zahraničných vecí Marco Rubio opísal súčasný stav rokovaní ako „pomerne pevný rámec“ pre potenciálnu dohodu. Jedným z jej kľúčových prvkov je možné znovuotvorenie Hormuzského prielivu, strategického úzkeho miesta, cez ktoré prechádza zhruba pätina globálnych tokov ropy.
Najdôležitejším novým vývojom v tomto usporiadaní je jasný nástup Číny ako potenciálneho garanta alebo aspoň kľúčového sprostredkovateľa celého procesu. Irán signalizuje, že nie je ochotný zaviazať sa ku konečnej dohode bez dodatočných politických a ekonomických záruk. Peking sa pritom prirodzene javí ako jediný aktér schopný udržiavať komunikačné kanály s Teheránom a uplatňovať významný vplyv prostredníctvom obchodu a mechanizmov súvisiacich so sankciami.
Z pohľadu trhu to prináša niekoľko dôležitých dôsledkov. Po prvé, zapojenie Číny fakticky posúva rokovania z bilaterálneho formátu USA – Irán do širšieho rámca energetickej bezpečnosti, v ktorom sa Peking stáva neformálnym garantom tokov cez Hormuz. To pomáha vysvetliť, prečo sa scenáre zahŕňajúce znovuotvorenie prielivu rýchlejšie premietajú do cien na ropných trhoch, vzhľadom na silný záujem Číny o stabilné dodávky ako jedného z najväčších dovozcov ropy z regiónu.
Po druhé, objavuje sa jasná strategická asymetria. Spojené štáty tlačia na rýchle znovuotvorenie Hormuzu a zníženie námorného rizika ako predpoklad pre ďalšie jadrové rokovania. Irán sa naopak snaží zasadiť túto otázku do širšieho balíka, ktorý zahŕňa nielen sankčné úľavy, ale tiež fakticky formalizuje rolu Číny ako regionálneho vyvažujúceho garanta. V dôsledku toho sa pozornosť rokovaní postupne presúva od samotného jadrového programu k širšej architektúre energetickej bezpečnosti a logistiky.
Pre Čínu to vytvára potenciálne veľmi výhodnú pozíciu. Bez formálneho vstupu do konfliktu by sa Peking mohol stať kľúčovým stabilizátorom ropných tokov, posilniť svoj vplyv na Blízkom východe a zároveň znížiť riziko cenových šokov v energetike. V praxi začínajú trhy oceňovať nielen dohodu medzi USA a Iránom, ale aj implicitný trilaterálny rámec, v ktorom Čína pôsobí ako tichý garant stability systému.
V dôsledku toho sa geopolitická riziková prémia v rope znižuje nielen vďaka pokroku v jadrových rokovaniach, ale čoraz viac aj pre očakávania, že Čína môže byť začlenená ako štrukturálny stabilizátor celého procesu. Toto usporiadanie však zostáva krehké, keďže akákoľvek eskalácia okolo presunov uránu, načasovania sankčných úľav alebo kontroly nad Hormuzom by mohla rýchlo zvrátiť sentiment a znovu priniesť volatilitu na energetické trhy.
