Hlavné americké akciové indexy sa dnes držia v blízkosti otváracích úrovní. S&P 500 rastie o 0,1 %, zatiaľ čo Nasdaq Composite pridáva 0,2 %. Stabilné zostávajú aj ceny ropy – Brent sa obchoduje mierne pod hranicou 80 USD za barel a WTI osciluje okolo 77 USD. Ani na devízovom trhu nevidíme výraznejšie pohyby, pričom americký dolár zaznamenáva len mierne zisky.
Chaotické vyjadrenia prezidenta Trumpa ohľadom dohody s Iránom, ktorej podpis je naplánovaný na piatok, nevyvolali zvýšenú volatilitu. Pozornosť investorov sa plne sústreďuje na blížiace sa zasadnutie Fedu. Trh neočakáva zmenu úrokových sadzieb – aspoň podľa súčasného ocenenia. Kľúčové však budú nové projekcie úrokových sadzieb (Dot Plot) a predovšetkým prvá tlačová konferencia nového predsedu Kevina Warsha.
- Rozhodnutie bude zverejnené o 20:00 SELČ.
- Súčasne bude zverejnený Dot Plot, teda projekcia úrokových sadzieb členov FOMC.
- Fed zároveň predstaví nové prognózy ekonomického rastu a inflácie.
- O 20:30 SELČ vystúpi Kevin Warsh na tlačovej konferencii.
Menová politika
Predseda vybraný Donaldom Trumpom stojí pred náročnou úlohou. Mnohí očakávajú, že sa bude snažiť prezidentovi vyhovieť holubičím tónom. Zároveň však budú jeho vyjadrenia dôkladne analyzované odborníkmi po celom svete, ktorí budú sledovať prípadné rozdiely medzi Warshovými komentármi a názormi ostatných členov výboru.
Ak by sa ukázalo, že tieto rozdiely sú výrazné, nový predseda by mohol stratiť dôveru investorov hneď na začiatku svojho pôsobenia. Preto sa zdá nepravdepodobné, že by pristúpil k výraznej zmene rétoriky.
Obrázok 1: Americké úrokové sadzby a výnosy dlhopisov (1998–2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Súčasné podmienky navyše neposkytujú veľa priestoru pre holubičí prístup. Na druhej strane by piatkový podpis memoranda medzi USA a Iránom mohol Warshovi situáciu mierne uľahčiť a umožniť mu zaujať o niečo menej jastrabí postoj k inflačným rizikám, ktoré boli v poslednom období prioritou.
Kľúčové bude porovnanie jeho komentárov s projekciami úrokových sadzieb členov FOMC (Dot Plot).
Geopolitika
Ako sme písali v dnešnom komentári k otvoreniu amerických trhov, prezident Trump pokračoval v nejednoznačnej komunikácii ohľadom dohody s Iránom. Na summite G7 vo francúzskom Éviane na jednej strane uviedol, že Hormuzský prieliv bude otvorený v priebehu jedného až dvoch dní, no na druhej strane zdôraznil, že memorandum nepredstavuje finálnu dohodu a že ak sa mu vývoj nebude páčiť, „zaútočí na Irán znova“.
Trhy však jeho výrokom zatiaľ neprikladajú väčší význam.
Podpis dokumentu je naplánovaný na piatok. Skutočné obnovenie námornej dopravy v Hormuzskom prielive by predstavovalo významný pozitívny impulz. Napriek uisteniam Bieleho domu však investori stále pochybujú o definitívnom ukončení americko-iránskeho konfliktu.
Komodity
Pri absencii zásadných správ z Blízkeho východu neprekvapuje relatívna stabilita cien kľúčových energetických komodít. Zemný plyn pokračoval v poklese – európsky TTF klesol pod 42 EUR/MWh, zatiaľ čo NATGAS sa pohybuje okolo 3,17 USD.
Ropa mierne rastie (+0,7 až +0,9 %). Čiastočne za tým stojí výrazný pokles zásob, ktorý ukázala správa EIA (-8,3 mil. barelov oproti očakávaniu -3 mil.).
Taká výrazná odchýlka od očakávaní je predovšetkým dôsledkom prudkého poklesu dovozu ropy a vysokého využitia rafinérskych kapacít. Spracovanie ropy vzrástlo na 17,2 milióna barelov denne a využitie kapacít dosiahlo 96,7 %.
Viac informácií nájdete v komentári Kamila Szczepańského s názvom „BREAKING: Prudký pokles zásob ropy, Brent späť nad 80 USD“, ktorý je dostupný na platforme.
Mierne zisky zaznamenávajú aj drahé kovy – zlato (+0,6 %) a striebro (+0,8 %), ktorým pomáha pokles výnosov štátnych dlhopisov v hlavných ekonomikách. Práve dnešné zasadnutie FOMC preto môže predstavovať významný test pre oba drahé kovy.
Akciový trh
Trhy dnes postrádajú jasný smer. Polovodičový sektor umazáva časť predchádzajúcich strát na čele so spoločnosťou Applied Materials (+7,5 %). Partnerstvo oznámené so spoločnosťou EssilorLuxottica má priniesť technologicky pokročilé okuliare využívajúce rozšírenú realitu (AR) a umelú inteligenciu. Spoločnosti navyše pomáha zvýšenie cieľových cien zo strany analytikov.
Obrázok 2: Dashboard Nasdaq 100 (17.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Európske akcie zakončili deň prevažne v miernom pluse. Euro Stoxx 50 (+0,3 %) aj nemecký DAX (+0,1 %) posilnili, a to napriek výraznému poklesu akcií BMW (-7,8 %).
Automobilka sa dostala pod tlak po znížení celoročného výhľadu, čo negatívne ovplyvnilo aj ďalšie spoločnosti v sektore, ako Volkswagen či Mercedes-Benz.
Obrázok 3: Dashboard Euro Stoxx 50 (17.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Makroekonomické dáta
Americké maloobchodné tržby pozitívne prekvapili. Medziročne vzrástli o 6,9 % a medzimesačne o 0,9 %. Aj údaje z kontrolnej skupiny (+0,7 % m/m) prekonali očakávania, čo potvrdzuje, že rast spotreby nie je len dôsledkom vyšších cien pohonných hmôt.
Sila amerického spotrebiteľa je nepochybne pozitívnou správou pre ekonomiku USA. Treba však pripomenúť, že tento vývoj je z veľkej časti financovaný na úkor úspor domácností.
Zároveň pretrvávajú výrazné rozdiely medzi jednotlivými príjmovými skupinami. Spotreba najnižšie zarábajúcej tretiny obyvateľstva rastie podstatne pomalšie.
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