Denné zhrnutie: Polovodiče odvádzajú pozornosť od Iránu

USA
- Pondelková seansa končí miernymi ziskami naprieč väčšinou amerických indexov napriek turbulentnému geopolitickému pozadiu. Futures na indexy na Wall Street rastú v priemere približne o 0,2–0,3 %. Ziskom dominuje Russell 2000, ktorý rastie o viac než 0,8 %.
- Donald Trump použil voči rokovaniam s Iránom ostrý jazyk a označil podmienky iránskej strany za neprijateľné. Mnohí analytici poukazujú na nepriaznivú pozíciu prezidenta a neúspech jeho politiky voči Islamskej republike. Axios uvádza, že administratíva môže zvažovať obnovenie vojenských operácií.
- Akciový trh je zjavne sústredený na valuácie polovodičov. Takmer celý sektor vykazuje jednociferné až dvojciferné zisky vďaka očakávaniam a sentimentu. Intel, Nvidia, Micron, SoFi, IonQ a AMD rastú.
- Eufória v polovodičoch sa preliala aj do sektorov spojených s expanziou dátových centier. Rastú aj spoločnosti zapojené do dodávok energie, skladovania energie, infraštruktúry a služieb. Do tejto skupiny patria napríklad Plug Power a Target Hospitality, ktoré obe rastú dvojciferným tempom.
- OpenAI vytvára dcérsku spoločnosť špecializujúcu sa na zavádzanie AI. Firma bude poskytovať podporu a konzultačné služby organizáciám, ktoré chcú implementovať AI riešenia.
- National Association of Realtors zverejnila aprílové dáta o predaji existujúcich domov v USA. Výsledok mierne zaostal za očakávaním na úrovni 4,02 milióna oproti očakávaným 4,05 milióna. Silu trhu odráža revízia marcových dát smerom nahor na 4,01 milióna.
Európa
- Sentiment v Európe zostáva zreteľne slabší než v USA a výkonnosť indexov bola ku koncu obchodovania zmiešaná. Najlepšie si viedli poľský WIG20 a taliansky FTSE MIB so ziskami približne 0,7–1,4 %. Eurostoxx50 klesol o viac než 0,3 %.
- OpenAI poskytuje Európskej komisii prístup k svojim nástrojom súvisiacim s kyberbezpečnosťou.
- Európska komisia zvažuje opätovné spustenie dotačného programu pre menšie letiská, čo podporuje akcie európskych aerolínií.
- Medziročná inflácia v Nórsku bola blízko očakávania a dosiahla 3,4 %.
Forex
- Na devízových trhoch dominuje britská libra, ktorá posilňuje približne o 0,4–0,8 % voči hlavným menovým párom.
Komodity
- Kakao rastie o viac než 10 %, ťahané obavami o ponuku vrátane nedostatku hnojív.
- Komentáre Donalda Trumpa o možnom kolapse rokovaní s Iránom podporujú ceny ropy, ktoré rastú o viac než 3 %. Brent je späť nad 104 USD.
- Rastúca inflácia v Číne zvyšuje nádeje na silnejšiu priemyselnú aktivitu; ceny medi a hliníka rastú o viac než 2 %.
- Striebro dobieha zlato a rastie približne o 6 %.
Krypto
- Sentiment voči kryptomenám zostáva zmiešaný, ale s optimistickým nádychom. Bitcoin rastie o viac než 1 % a dostáva sa nad 81 000 USD. Ethereum zaostáva a pripisuje len nepatrný zisk pod 0,5 %. Solana si vedie lepšie a rastie o viac než 2 %.
