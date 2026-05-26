Denné zhrnutie: Polovodiče podporujú sentiment na Nasdaqu napriek rastu ropy; Dow Jones zaostáva

- Európske akcie sa obchodovali pod silným tlakom predajcov. Euro Stoxx 50 klesal takmer o 1,2 % a nemecký DAX strácal 1,2 %. Napriek tomu zostáva sentiment na amerických akciách silný. Futures na Nasdaq 100 dnes rastú takmer o 0,2 % a prvýkrát prekonali psychologickú hranicu 30 000 bodov. Rast ťahajú hlavne polovodiče. Micron posilňuje takmer o 20 % po zvýšení odporúčania od UBS a Sandisk rastie o 10 %. Výrobcovia pamäťových čipov jasne vyčnievajú v širšom polovodičovom sektore.
- Investorov neodrádza ani rast ropy takmer o 4 % a obnovené napätie medzi USA a Iránom. Zatiaľ čo Nasdaq rastie, futures na Dow Jones Industrial Average (DJIA) klesajú pod tlakom spoločností UnitedHealth Group (UNH.US) a IBM (IBM.US). Je pozoruhodné, že napriek takmer exponenciálnemu rastu indexu US100 zaostáva index, ktorý je viac naviazaný na širší stav americkej ekonomiky. To môže byť aj varovný signál zhoršujúcej sa šírky trhu. Úzka skupina spoločností nesie čoraz väčšiu časť celkovej rally, čo vytvára nezdravé nerovnováhy, ktoré môžu viesť k nárastu volatility.
- Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board v USA vzrástol na 93,1 bodu oproti očakávaniam 92 bodov a predchádzajúcej hodnote 92,8 bodu. To poukazuje na mierne lepší než očakávaný sentiment amerických spotrebiteľov. Výrobný index Dallas Fed Manufacturing Business Index medzitým vzrástol na 0,4 bodu oproti očakávaniam 0 bodov a predchádzajúcej hodnote -2,3 bodu. To naznačuje mierne zlepšenie nálady vo výrobnom sektore v Texase.
- Na pozadí solídnych amerických dát, vyšších cien ropy a rizika možného zvyšovania sadzieb Fedu na prelome rokov 2026 a 2027 dnes posilňuje index amerického dolára. EURUSD a drahé kovy sú naopak pod tlakom. Zlato klesá takmer o 2 %, zatiaľ čo striebro oslabuje takmer o 3 %.
- Futures na kakao na burze ICE (COCOA) sa odrážajú takmer o 9 %, pretože trh začína preceňovať riziká súvisiace s počasím, ktoré sú spojené s javom El Niño a možným zhoršením výnosov plodín v západnej Afrike. Pohyb je dynamický a rast zosilňuje zatváranie krátkych pozícií fondov, ktoré predtým stavili na slabší dopyt a väčšiu substitúciu pre vysoké ceny. Cenový pokles z posledných mesiacov však začal zlepšovať signály dopytu, zatiaľ čo trh citlivý na ponuku rýchlo reagoval na riziká počasia a potrebu znížiť krátku expozíciu.
- Qualcomm podpísal dohodu o AI čipoch so spoločnosťou ByteDance, vlastníkom TikToku (QCOM). ByteDance má nakúpiť milióny čipov ASIC od Qualcommu, ktoré sa používajú v AI výpočtoch a dátových centrách. Akcie Qualcommu dnes rastú takmer o 3 %. Správa posilňuje príbeh rastúceho dopytu po AI infraštruktúre a expanzie spoločnosti mimo tradičného a donedávna dominantného trhu so smartfónmi. Poradca Bieleho domu Kevin Hassett tiež uviedol, že americká vláda sleduje vývoj nových AI modelov.
- Špekulatívne rastové pohyby sú viditeľné aj vo vesmírnom sektore, kde vyčnievajú akcie spoločností ako Redwire, Intuitive Machines a Rocket Lab USA.
US100, interval H1
Zdroj: xStation5
