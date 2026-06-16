US OPEN: SpaceX vytláča Amazon z prvej päťky. Wall Street čaká na debut Warsha

Dnešná seansa na americkom trhu sa začína pomerne pokojne. Kontrakty na S&P 500 mierne rastú, zatiaľ čo kontrakty na Nasdaq 100 s otvorením hotovostnej seansy mierne ustupujú. Prerušenie 3-dňového rastového obdobia na Wall Street vedie investorov k presunu do vyčkávacieho režimu. Finančné trhy zadržiavajú dych pred zajtrajším kľúčovým zasadnutím Fed, ktorému bude po prvýkrát predsedať Kevin Warsh. Pozornosť akciových investorov sa však plne sústreďuje na vesmírnu mániu okolo akcií SpaceX. Hlavný debutant posledných dní dynamicky rastie a fakticky priamo vyzýva Amazon v boji o status 5. najväčšej verejne obchodovanej spoločnosti na svete. Trh zároveň zostáva v pozitívnej nálade pre očakávaný podpis dohody medzi Iránom a USA. Hoci zostáva mnoho nejasností, väčšina informácií prichádzajúcich na trh naznačuje, že k deeskalácii môže skutočne dôjsť, aj keď prechodné obdobie môže trvať veľmi dlho.
Situácia na trhu a kľúčové indexy
Otvorenie utorkovej hotovostnej seansy na newyorskej burze prinieslo zmiešanú náladu, ktorá odrážala ranný vývoj futures kontraktov. Po silných ziskoch z minulého týždňa, keď S&P 500 od štvrtka pridal približne 2 %, trh hľadá nový impulz:
- US500: Široký trhový index začal hotovostné obchodovanie blízko včerajšieho záveru a konsoliduje nedávne zisky.
- US100: Technologický sektor si vyberá pauzu. Kontrakt na index pri otvorení stráca 0,15 %, čo súvisí s vyberaním ziskov po nedávnom júnovom maxime.
- US30: Stará ekonomika si dnes vedie najlepšie. Blue-chip index pri otvorení rastie o 0,5 %.
- US2000: Pozitívny štart zaznamenal aj kôš menších spoločností, ktorý rastie o 0,3 %.
Hoci je trh pozitívne naladený voči potenciálnej dohode medzi Iránom a USA, mnoho nejasností pretrváva. Ide napríklad o oznámené investície v Iráne alebo otázku výberu poplatkov v Hormuzskom prielive. Napriek tomu, že Irán hlási pomalé odblokovanie prielivu zo strany Spojených štátov, oficiálne dáta neukazujú nárast prevádzky, ako naznačoval viceprezident J.D. Vance. Nádeje na dohodu však dnes viedli k poklesu cien ropy WTI pod 77 USD za barel.
Z globálneho pohľadu stojí za zmienku jastrabí krok Bank of Japan (BoJ), ktorá zvýšila úrokové sadzby na 1 %, teda najvyššiu úroveň od roku 1995. Austrálska RBA naopak ponechala cenu peňazí bez zmeny.
Technický výhľad na US100
Včera došlo k silnému rastu kontraktov na technologický Nasdaq 100, na ktorý dnes nadväzuje vyčkávanie. Nielenže bola prekonaná hranica 30 000 bodov, ale aktuálne sa nachádzame nad 30 500 bodmi a len 0,6 % od historických maxím. Ak by eufória pokračovala, trh by mohol cieliť na oblasť 31 800 bodov pri 138,2% retracemente poslednej vlny downtrendu a na 32 400 bodov pri 161,8% retracemente. Na druhej strane, ak by sa ukázalo, že dohoda dosiahnutá nebola, US100 by mohol klesnúť pod 29 800 bodov.
Najdôležitejšie správy zo spoločností
- SpaceX (SPCX): Absolútny motor trhového sentimentu. Po pondelkovom závere dosahovala trhová kapitalizácia SpaceX 2,5 bilióna USD a priblížila sa k valuácii Amazonu (2,7 bilióna USD). Pri zohľadnení ranných ziskov v premarkete (7,3 % až 11 %) SpaceX pri otvorení seansy fakticky dorovnáva e-commerce giganta a mieri do TOP 5 najväčších spoločností v USA. Aktuálne firma rastie o viac ako 9 % a dosahuje cenu 210 USD za akciu. Od dnešného dňa sa navyše na trhu začínajú obchodovať opcie na akcie SpaceX. Spoločnosť tiež oznámila formalizáciu akvizície startupu Cursor, ktorý sa zameriava na AI nástroje na programovanie, za 60 miliárd USD.
- Amazon (AMZN): Pri otvorení zaznamenáva mierny rast (+0,5 %) a snaží sa odolať bezprecedentnému prílevu kapitálu do tematických vesmírnych ETF, ktorý podporuje valuáciu SpaceX.
- Qualcomm (QCOM): Cena akcií rastie takmer o 3,7 %. V premarkete pridávala dokonca 5,6 %. Podľa The Information vedie technologický gigant pokročilé rokovania o prevzatí AI startupu Tenstorrent. Valuácia transakcie by mohla dosiahnuť 8–10 miliárd USD.
- Robinhood Markets (HOOD): Akcie rastú približne o 1 %. Spoločnosť oznámila plán znížiť počet zamestnancov o 10 % a uzavrieť niektoré otvorené náborové procesy v rámci optimalizácie prevádzkových nákladov.
- Edgewise Therapeutics (EWTX): Aktíva spoločnosti vykazujú obrovskú volatilitu. Hoci akcie skoro ráno rástli o viac ako 7 % po zverejnení výsledkov strednej fázy výskumu lieku na srdcové ochorenie, otvorenie prinieslo pokles o viac ako 10 %. To ukazuje na nervozitu investorov okolo biotechnologického sektora.
- Dynatrace (DT): Cena akcií rastie o viac ako 4 % po tom, čo analytici UBS zvýšili odporúčanie pre spoločnosť na Kúpiť a stanovili cieľovú cenu na 60 USD.
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