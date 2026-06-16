EÚ ustúpila tlaku USA, obchodná vojna sa zatiaľ odkladá 🤝

Európsky parlament schválil obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, čím sa jej zavedenie posunulo do záverečnej fázy. Europoslanci dohodu podporili pomerom 440 ku 151 hlasom, pričom 50 zákonodarcov sa zdržalo. Posledným krokom má byť súhlas členských štátov EÚ, ktorý sa očakáva 26. júna.
Dohoda prichádza v čase zvýšeného obchodného napätia medzi Bruselom a Washingtonom. Americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch opakovane hrozil vyššími clami, okrem iného na európske autá, ak EÚ dokument neschváli do 4. júla. Ratifikácia tak Európe pravdepodobne poskytne aspoň krátkodobú úľavu a zníži riziko okamžitého zhoršenia obchodných vzťahov.
Podľa dohody má EÚ odstrániť clá na americký priemyselný tovar a niektoré poľnohospodárske produkty. Výmenou za to Spojené štáty prisľúbili strop na clá pre európske produkty vo výške 15 %. Pre Európu ide o nerovnomernú dohodu, ale jej hlavný zmysel je politický: zabrániť širšej obchodnej vojne, udržať USA angažované v bezpečnostných otázkach a chrániť kľúčové európske exportné sektory.
Najväčší obchodní partneri USA podľa dovozov
Zdroj: Bloomberg
EÚ je najväčším zdrojom amerických dovozov s hodnotou 303 miliárd USD, čo zodpovedá podielu 20,2 % na celkových dovozoch Spojených štátov. Na druhom mieste je Mexiko s 220 miliardami USD, nasledované Kanadou so 169 miliardami USD a Čínou so 149 miliardami USD. Z grafu je zrejmé, že EÚ má v americkom dovoznom reťazci väčšiu váhu než Čína, čo z nej robí kľúčového obchodného partnera, ale zároveň aj citlivý terč americkej colnej politiky.
Napriek tomu schválenie dohody neznamená koniec sporov. Otvorené zostávajú najmä otázky okolo digitálnej regulácie, ocele, hliníka a automobilového sektora. USA dlhodobo tvrdia, že európske digitálne pravidlá znevýhodňujú americké technologické firmy. EÚ však opakovane uvádza, že jej pravidlá nie sú predmetom obchodného vyjednávania a platia pre všetky spoločnosti rovnako.
Ďalším problémom sú clá na produkty obsahujúce oceľ a hliník. Európska únia nie je spokojná s tým, že niektoré americké tarify prekračujú dohodnutý 15% limit. Do dohody preto presadila ustanovenie, ktoré jej umožní pozastaviť niektoré colné výhody, ak by clá na tieto produkty po roku 2026 zostali nad dohodnutou hranicou.
Z investičného pohľadu je správa krátkodobo pozitívna najmä pre európskych exportérov, automobilky a priemyselné firmy, ktoré by boli najviac zasiahnuté prípadným skokovým rastom ciel. Stabilnejší obchodný rámec môže znížiť neistotu a podporiť sentiment pri akciách naviazaných na transatlantický obchod. Na druhej strane obchodné vzťahy medzi EÚ a USA zostávajú krehké a akýkoľvek nový spor môže trhy rýchlo vrátiť do defenzívneho režimu.
Dohoda tak Európe kupuje čas, ale nerieši hlbší problém. Spojené štáty čoraz častejšie využívajú clá ako vyjednávací nástroj a EÚ sa snaží chrániť svoje záujmy bez otvorenej konfrontácie. Pre investorov bude kľúčové sledovať, či sa podarí udržať 15% colný strop, ako dopadnú spory o technológie a či sa neobjavia nové hrozby voči automobilom alebo európskemu luxusnému tovaru.
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