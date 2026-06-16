Ropa klesá o 3 % 📉 Spadne cena pod 80 USD?

Ropa Brent (OIL) dnes klesá takmer o 3 % a obchoduje sa okolo 81 USD za barel. Ak súčasná slabosť pretrvá, trh by sa mohol prirodzene posunúť k testu pásma 73–76 USD. Teda k úrovniam z konca februára a začiatku marca, ešte pred izraelskými a americkými útokmi na Irán. Na dennom časovom rámci sa RSI nachádza na hodnote 31,2, čo je veľmi nízky údaj a naznačuje, že sa trh blíži k prepredanému pásmu. Nemalo by sa to však zamieňať so signálom obratu trendu. Indikátor MACD zatiaľ nenaznačuje slabnutie zostupného momenta. Zdá sa, že prímerie v Perzskom zálive prišlo v kľúčovom momente a odstránilo z trhu riziko výrazného narušenia dodávok. Pozornosť investorov sa tak opäť presúva skôr k dynamike produkcie než k fyzickým obmedzeniam tokov ropy.
Iránska agentúra ISNA dnes uviedla, že americká blokáda Hormuzského prielivu sa práve ruší. Trhy by čoskoro mohli zaznamenať titulky upozorňujúce na nárast lodnej dopravy vrátane prepravy ropných tankerov cez túto strategickú vodnú cestu. Nová realita môže futures trhu umožniť postupne vymazať geopolitickú rizikovú prémiu, ktorá bola započítaná v cenách. Napriek pretrvávajúcim obavám týkajúcim sa ponuky a zásob sa ropné futures môžu vrátiť k normalizovanejšiemu cenovému prostrediu rýchlejšie než spotové trhy. Prevládajúci trend zostáva medvedí a ak sa býkom nepodarí vytlačiť cenu späť nad kľúčovú rezistenciu 87 USD, základný scenár ďalej poukazuje na riziko ďalšieho poklesu.
Graf ropy (OIL, D1)
Zdroj: xStation5
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