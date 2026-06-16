Nasdaq blízko rekordného maxima 🔼 Tvorí sa dvojitý vrchol?

Pokles cien ropy a vyhliadka na znovuotvorenie Hormuzského prielivu vyvolali na Wall Street vlnu optimizmu. Tú ďalej podporilo IPO SpaceX a solídne makroekonomické dáta z americkej ekonomiky. Nedávny výpredaj akcií spojených s AI, ako sú Oracle a Broadcom, bol z veľkej časti vymazaný. Investori sa rýchlo vrátili na trh a opäť vytlačili index nad hranicu 30 000 bodov. Kľúčovou otázkou teraz je, či majú býci dostatok momenta na prerazenie na nové rekordné maximá.
Z pohľadu technickej analýzy zostáva uptrend pevne zachovaný. Tempo rastu z posledných seáns však vyvoláva určité otázky. Od 11. júna index pridal takmer 2 200 bodov, čo je z historického pohľadu neobvykle silný pohyb. Zároveň indikátory RSI aj MACD na dennom grafe od mája klesajú, čím vytvárajú medvediu divergenciu voči cenovému vývoju.
Hoci nemožno predpovedať, či US100 prekoná rekord zo začiatku júna, index sa aktuálne nachádza len približne 300 bodov od tejto úrovne. To naznačuje, že trhový sentiment sa môže blížiť k euforickému pásmu. Pred otvorením amerického trhu sa futures v intradennom porovnaní obchodujú mierne nižšie.
Zdroj: xStation5
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