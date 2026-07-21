Denné zhrnutie: Polovodiče rastú v tieni geopolitických otrasov

USA
- Americký akciový trh zakončuje utorkovú seansu výrazným rastom. Najvýkonnejším indexom medzi futures je US100, ktorý posilňuje takmer o 2 %. Nasledujú futures na Russell 2000 s rastom o viac než 1 %.
- Blízky východ zostáva jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich ceny. Sentiment týkajúci sa ďalšieho vývoja konfliktu je zmiešaný. Stupňujúca sa výmena paľby a útoky na infraštruktúru sa striedajú s návrhmi na ďalšie prímerie.
- USA zavádzajú dodatočné clá na Kanadu. Napriek ich selektívnej povahe a relatívne miernemu ekonomickému vplyvu sa viacerí analytici, novinári a investori domnievajú, že môže ísť iba o začiatok ďalšej vlny ciel zavádzaných Donaldom Trumpom.
- Podľa servera Axios a ďalších zdrojov je americká vláda údajne v počiatočnej fáze diskusií o zákaze otvorených modelov AI. Ide o priamu reakciu na uvedenie čínskeho modelu K3.
Firemné správy z USA
- General Motors (GM.US): Americký automobilový koncern zverejnil prekvapivo silné výsledky za 2. štvrťrok 2026. Tržby dosiahli 48 miliárd USD oproti očakávaným 47 miliardám USD a zisk na akciu predstavoval až 3,57 USD oproti očakávaným približne 3,20 USD. Výrazne pozitívnym bodom je aj zvýšenie celoročného výhľadu o niekoľko percent naprieč kľúčovými prevádzkovými ukazovateľmi. Akcie posilňujú približne o 3 %.
- Nebius (NBIS.US): Jeden z lídrov sektora „neo-cloud“ rastie o viac než 17 % po tom, ako Nvidia oznámila 9,3 % podiel v spoločnosti.
- Eli Lilly (LLY.US): Spoločnosť čelí žalobe zo strany Novo Nordisk. Podľa zverejnených informácií dánska farmaceutická skupina obviňuje Eli Lilly z viacerých nekalých praktík poškodzujúcich spotrebiteľov, predovšetkým v oblasti marketingu. Eli Lilly sa zatiaľ nevyjadrila. Akcie posilňujú približne o 1 %.
- Northrop Grumman (NOC.US): Americká obranná spoločnosť zverejnila výsledky. Napriek rekordným tržbám a objednávkam viedol pokles prevádzkovej marže z 13,8 % na 10 % k prepadu akcií takmer o 8 %. V priebehu seansy sa však strata znížila približne na 2 %.
- 3M (MMM.US): Spoločnosť zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2026, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu. Rast zisku na akciu na 2,24 USD a tržieb na 6,5 miliardy USD sprevádzalo zvýšenie celoročného výhľadu. Akcie pri otvorení trhu vyskočili približne o 7 %.
- SaaS: Morgan Stanley zverejnila sériu reportov a odporúčaní pre spoločnosti zo sektora SaaS. Napriek pozitívnym bodom a celkovo „atraktívnemu“ pohľadu na sektor sa trh zameral takmer výhradne na negatíva. Akcie v sektore oslabujú o 1 až 4 %.
Európa
- Pozitívny sentiment sa preniesol aj do Európy. Najvýraznejší rast zaznamenávajú poľský index W20 a nemecký DE40.
- Goldman Sachs zvýšila svoj výhľad cien zemného plynu v Európe pre 3. a 4. štvrťrok 2026 v priemere o 10 až 15 %.
- Najväčšie nárasty v indexe Euro Stoxx 50 dnes zaznamenávajú technologické a priemyselné spoločnosti. Naopak, finančné a telekomunikačné tituly klesajú.
Firemné správy z Európy
- ASML vedie rast vďaka oživeniu polovodičového sektora po nedávnej volatilite.
- Siemens Energy posilňuje o viac než 2 % a TotalEnergies pridáva približne 2 % vďaka oživeniu cien ropy a zemného plynu.
- Novartis rastie po tom, ako jeho prevádzkový výsledok za 2. štvrťrok vo výške 5,94 miliardy USD prekonal očakávania trhu. Stalo sa tak napriek 50 % poklesu predaja prípravku Entresto v dôsledku konkurencie generických liekov.
- Julius Baer klesá o 4 % napriek lepšiemu čistému prílevu kapitálu.
- Schindler oslabuje o 5 % po slabších štvrťročných tržbách.
- Nórska spoločnosť Vaar Energi kupuje BlueNord približne za 1,33 miliardy USD. Transakciou vznikne najväčší nezávislý producent ropy a zemného plynu v Európe. Akcie oboch spoločností rastú približne o 5 %, respektíve 6 %.
- Wienerberger klesá o 4 % po tom, ako varoval pred slabším celoročným ziskom v roku 2026.
Forex
- Na menovom trhu sa pozornosť sústreďuje na americký dolár a euro, ktoré nezvyčajne súčasne posilňujú voči zvyšku menového koša. Ich rast dosahuje približne 0,3 %. Hlavným dôvodom sú zmeny očakávaní týkajúcich sa úrokových sadzieb a inflácie v hlavných ekonomikách.
Komodity
- Pretrvávajúce a na niektorých miestach rastúce napätie na Blízkom východe, vrátane vyhlásenej blokády Červeného mora zo strany húsíov, podporuje ceny energetických komodít. Ropa Brent rastie o viac než 2 % a vracia sa nad 91 USD za barel.
- Spomedzi drahých kovov vyniká striebro, ktoré posilňuje o viac než 4 %. Pohyb môže súvisieť nielen s rastúcimi obavami z vývoja na Blízkom východe a vyššími cenami ropy, ale môže tiež signalizovať aspoň čiastočnú kapituláciu pod úrovňou 60 USD. To by po dlhej sérii poklesov mohlo vytvoriť priestor na prudkú korekciu smerom nahor.
Kryptomeny
- Pozitívny sentiment na širšom akciovom trhu sa jednoznačne prenáša aj do kryptomien.
- Bitcoin rastie o viac než 1 % a vracia sa nad 66 000 USD.
- Ethereum zaostáva, napriek tomu však posilňuje a obchoduje sa nad 1 910 USD.
- Solana zaznamenáva mierny pokles a drží sa okolo 77,7 USD.
Technologický sektor naberá dych 🚀
🛢️ Červené more, ale indexy nie: Vplyv blokády na ceny ropy
Abu Dhabi investuje miliardy do plynu. Hormuz ukazuje prečo🚨
US OPEN: Polovodiče vedú oživenie trhu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.