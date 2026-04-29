Denné zhrnutie: Powell zostáva vo Fede 🏦 Ropa prudko rastie 🛢️ 🚀

- Futures na hlavné americké indexy po poslednej tlačovej konferencii Jeroma Powella k rozhodnutiu o úrokových sadzbách ukázali jasnú divergenciu.
- Futures na Nasdaq sa držia v zelených číslach (US100: +0,25 %), zatiaľ čo malé spoločnosti citlivé na úrokové sadzby v indexe Russell 2000 prehlbujú straty (US2000: -1,2 %). Futures na S&P 500 (US500: -0,3 %) a DJIA (US30: -0,9 %) takisto strácajú.
- Federálny rezervný systém ponechal americké úrokové sadzby bez zmeny (3,50 %–3,75 %) už štvrtýkrát po sebe a zdôraznil obnovený nárast neistoty ohľadom ekonomického výhlaďu v súvislosti s vojnou na Blízkom východe.
- Štyria členovia FOMC sa odchýlili od konsenzu, najviac od roku 1992. Stephen Miran hlasoval za zníženie úrokových sadzieb, zatiaľ čo Hammacková, Kashkari a Loganová boli proti zmene oficiálneho vyhlásenia menovej politiky holubičím smerom, teda odmietli zmienky o možnom znižovaní sadzieb.
- Powell zostane vo FOMC ako guvernér aj po tom, čo Kevin Warsh 15. mája prevezme funkciu predsedu, a to až do úplného uzavretia konania ministerstva spravodlivosti.
- Powell zdôraznil svoju dôveru vo svojho nástupcu Kevina Warsha, a to tak z pohľadu riadenia dvojitého mandátu Fedu, ako aj jeho nezávislosti od Bieleho domu. Ropa sa dostáva na extrémne vysoké úrovne a môže uzavrieť na najvyšších hodnotách od začiatku energetickej krízy.
- Výnosy amerických dvojročných dlhopisov po rozhodnutí Fedu vzrástli o 10 bázických bodov. Trh teraz započítava približne 10 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do konca roka 2026, ale takmer 50 % pravdepodobnosť v roku 2027.
- Júnový kontrakt na Brent uzatvára na 118 USD za barel, zatiaľ čo aktuálne aktívny a najlikvidnejší júlový kontrakt sa obchoduje v pásme 110–111 USD. Ropa WTI preráža nad úroveň 105–106 USD za barel.
- Správa DOE ukazuje prudký pokles zásob ropy a ropných produktov spolu s výrazným uvoľnením strategických rezerv, čo naznačuje silný lokálny dopyt a rekordné exporty.
- Pri rope dosiahol export 6 miliónov barelov, zatiaľ čo pri všetkých produktoch išlo až o 14 miliónov barelov. Ropa reaguje na ďalšiu neistotu ohľadom Hormuzského prielivu. Donald Trump naznačuje možný návrat k bombardovaniu Iránu a odmieta návrh na otvorenie prielivu a odloženie rokovaní o jadrovom programe.
- Pokles zásob ropy dosiahol -6,2 milióna barelov oproti očakávanému rastu o 0,3 milióna barelov. Zásoby benzínu klesli o 6,08 milióna barelov (očakávanie -2,1 milióna), zatiaľ čo zásoby destilátov sa znížili o 4,49 milióna barelov (očakávanie -2,3 milióna).
- Inflácia CPI v Nemecku za apríl vzrástla o niečo menej, než sa očakávalo, na 2,9 % medziročne (očakávanie 3,0 % medziročne; predchádzajúca hodnota 2,7 % medziročne). Bank of Canada ponechala úrokové sadzby bez zmeny na 2,25 %, pričom zverejnila mierne vyšší inflačný výhlaď. Kanadská ekonomika zostáva voči šoku odolná predovšetkým vďaka silnej orientácii na export ropy.
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby zaznamenali výrazné oživenie o 0,8 % medzimesačne (očakávanie 0,5 % medzimesačne; predchádzajúca hodnota -1,2 % medzimesačne).
- Americký dolár dnes dominuje forexovému trhu (USDIDX: +0,25 %), podporený poklesom apetítu po riziku tvárou v tvár rastúcim cenám ropy a jastrabím „zablokovaním“ vyznenia menového komentára po rozhodnutí Fedu. USDJPY sa obchoduje nad psychologickou rezistenciou 160, čo vyvoláva obavy z menovej intervencie japonskej vlády. EURUSD stráca 0,3 % na 1,167.
- Silný dolár a rastúce ceny ropy, ktoré vyvolávajú obavy z inflácie, vedú k poklesu cien drahých kovov. Zlato klesá na 4 540 USD, najnižšiu úroveň od konca marca, zatiaľ čo striebro padá na 71,5 USD za uncu.
- Na viacerých poľnohospodárskych komoditách sú viditeľné veľmi silné zisky. Kukurica rastie takmer na 480 centov za bušel, najvyššie od mája 2025. Silný rast je viditeľný aj pri pšenici, hoci neskôr prišiel pullback. Cukor rastie približne o 4 % a maže polovicu poklesu z posledných týždňov.
- Na kryptomenovom trhu prevládajú široké poklesy. Bitcoin koriguje približne o 1,3 % na 75 300 USD, zatiaľ čo Ethereum stráca asi 2,6 % na 2 230 USD. Medzi niekoľkými málo rastúcimi tokenmi je Dogecoin (+2,4 %).
- Po skončení seansy na Wall Street zverejnia finančné výsledky štyri veľké spoločnosti z Big Tech: Microsoft, Alphabet, Meta a Amazon. Trh sa, samozrejme, zameria na návratnosť obrovských investícií do AI a na pokračujúce masívne kapitálové výdavky.
Ropa má potenciál uzavrieť na najvyššej úrovni od začiatku konfliktu, hoci treba pripomenúť, že máme za sebou dva výrazné downward rolling pre extrémnu backwardation. Zdroj: xStation5
