Denné zhrnutie: PPI inflácia naznačuje výrazné zníženie sadzieb. Ruské drony nad Poľskom

- Rast na Wall Street pokračuje. Hlavné indexy dnes dosiahli nové denné historické maximá. US500 vzrástol o 0,25 %, zatiaľ čo US100 vymazal skoršie zisky a uzavrel s miernym rastom 0,05 %. V priebehu dňa pritom index prekonal hranicu 24 000 bodov.
- Rast na Wall Street podporili najmä technologické akcie, predovšetkým prudký rast Oraclu po zverejnení štvrťročných výsledkov.
- PPI inflácia v USA za august dosiahla 2,6 % medziročne, čo je výrazne pod trhovým odhadom 3,3 %. Tento údaj naznačuje, že trh pravdepodobne nadhodnotil očakávania ohľadom septembrovej CPI, a zvyšuje pravdepodobnosť zníženia sadzieb Fedu o 50 bázických bodov.
- Oracle vzrástol takmer o 40 % na nové historické maximá, a to vďaka silnému dopytu po produktoch súvisiacich s umelou inteligenciou. Tržby dosiahli 14,9 mld. USD (+12 % r/r), zisk na akciu bol 1,47 USD. Objem budúcich výnosov na základe objednávok stúpol na rekordných 455 mld. USD.
- V noci došlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru najmenej desiatimi ruskými dronmi. Niektoré boli zostrelené, iné havarovali kvôli nedostatku paliva. Ide o bezprecedentnú udalosť, keď bol ruský dron zostrelený nad územím NATO.
- Index WIG20 klesol o takmer 1 % v dôsledku geopolitického napätia. Ranné straty presiahli až 3 %. Najväčšie poklesy zaznamenali bankový sektor, Orlen a KGHM.
- NIO získalo približne 1 miliardu USD cez novú emisiu akcií, čo spôsobilo pokles akcií o približne 10 % – najväčší jednodňový pokles od decembra 2023. Prostriedky budú použité na vývoj nových modelov elektromobilov.
- TSMC zaznamenala rekordné výsledky za august 2025. Tržby presiahli 11 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 33 %. Dopyt po AI čipoch pomáha spoločnosti udržať dominantné postavenie v oblasti výroby čipov pre dátové centrá.
- Inditex, vlastník značiek Zara, Bershka a Massimo Dutti, zverejnil výsledky za prvý polrok 2025, ktoré trhy prijali pozitívne. Tržby dosiahli 18,36 mld. EUR, čo je medziročný nárast o 1,6 %. Napriek miernemu podstrelniu očakávaní firma udržala hrubú maržu na úrovni 58,3 %.
- Zásoby ropy v USA vzrástli o 3,94 mil. barelov, pričom trh očakával pokles o 1 mil. barel (zdroj: DOE). Rástli aj zásoby benzínu a destilátov.
- Napriek vyšším zásobám ceny ropy vzrástli, a to kvôli napätiu na Blízkom východe a možným sankciám proti Rusku. Izrael zaútočil na lídrov Hamasu v Katare, zatiaľ čo Donald Trump komentoval incident s dronmi nad Poľskom, čo trhy vyhodnotili ako signál pre potenciálne nové sankcie voči Moskve.
- Cena zemného plynu klesla o viac ako 2 %, testuje úroveň 3 USD/MMBTU.
- Palládium vzrástlo o viac než 3 %, čím dosiahlo najvyššiu úroveň za posledné tri týždne, najmä kvôli obavám z nových sankcií voči Rusku, ktoré dodáva takmer polovicu svetovej produkcie tohto kovu. Očakávania zníženia sadzieb v USA zároveň zvyšujú atraktivitu drahých kovov ako bezpečných prístavov.
- PPI inflácia v Číne za august klesla o 2,9 % medziročne, v súlade s očakávaniami (predchádzajúca: -3,6 %). CPI inflácia klesla o 0,4 % medziročne, pričom trh očakával pokles o 0,2 % (predchádzajúca hodnota: 0,0 %).
