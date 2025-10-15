Denné zhrnutie – Rally na Wall Street vďaka Powellovým vyjadreniam

- Včerajšie straty na Wall Street boli vymazané po komentároch Jeroma Powella, ktorý naznačil možnosť skorého ukončenia znižovania bilancie (Quantitative Tightening).
- Powell zdôraznil, že prudké spomalenie zamestnávania predstavuje rastúce riziko pre ekonomiku USA, čím posilnil očakávania ďalšieho znižovania úrokových sadzieb. Zároveň vyzdvihol celkovú stabilitu americkej ekonomiky.
- US100 dnes prekonal hranicu 25 000 bodov, aktuálne rastie o 0,6 %, US500 posilňuje o 0,35 %.
- Rast trhu podporili silné výsledky bánk, najmä v oblastiach obchodovania a investičného bankovníctva.
- Morgan Stanley výrazne prekonala očakávania vo všetkých segmentoch (EPS: 2,80 USD vs. očak. 2,09 USD); akcie +5,5 %
- Bank of America tiež prekonala očakávania (EPS: 1,06 USD vs. 0,95 USD); akcie +4 %
- Európske trhy rástli, pričom index CAC40 posilnil takmer o 2 %, vďaka politickej stabilizácii vo Francúzsku (zúženie spreadu medzi francúzskymi a nemeckými výnosmi).
- LVMH vykázala tržby vo výške 18,28 mld. USD a prerušila sériu slabých výsledkov vďaka nečakanému rastu predajov v USA a Ázii; akcie +13 %
- Pozitívnu náladu podporili aj výsledky výrobcu polovodičového vybavenia ASML, akcie +2,6 %
- Zlato dosiahlo nové historické maximum, prekonalo 4 200 USD za uncu, čo vyvoláva obavy z tvorby špekulatívnej bubliny po 60 % náraste od začiatku roka.
- Ropa WTI pokračuje v poklese pod hranicu 58 USD za barel – kvôli očakávaniam výrazného prebytku ponuky (viac ako 4 mil. barelov denne) v roku 2026.
- Index Empire State (NY) nečakane vzrástol na 10,7 (vs. očak. −1,4).
- Inflácia vo Francúzsku a Španielsku vzrástla v súlade s očakávaniami, čo znižuje tlak na ECB, aby znižovala sadzby už tento rok; euro posilnilo voči doláru.
- Cena kakaa sa stabilizovala nad 5 800 USD napriek negatívnym údajom z Malajzie a Brazílie; zajtra budú zverejnené kľúčové čísla z Európy a Ázie.
- Člen Fedu Miran naznačil, že produktivita poháňaná AI by mohla umožniť zníženie sadzieb smerom k neutrálnej úrovni, zatiaľ čo Waller varoval pred možným vplyvom AI na trh práce.
- CPI v Číne medzimesačne klesol ostrejšie, než sa čakalo (−0,3 %), čo odráža utlmený dopyt, no jadrový CPI vzrástol o 1 % — najviac od februára 2024.
- Inflácia v Poľsku zostala na úrovni 2,9 % medziročne, čo ponecháva otvorenú možnosť ďalšieho zníženia sadzieb v tomto roku.
- Bitcoin pokračoval v prudkom poklese, spadol na 110 000 USD.
- TSMC zverejní výsledky za Q3 zajtra ráno — očakáva sa rekordný kvartál pred možným obdobím stabilizácie.
GOLD sa vracia na úrovne historických maxím 📈
Krypto novinky: Bitcoin a Ethereum opäť rastú 📈
📺 Sledujte XTB livestreamy aj tento týždeň
IBM a Groq spájajú sily s cieľom revolučne zmeniť spracovanie AI
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.