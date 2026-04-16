Denné zhrnutie: Rast cien ropy tlačí na EURUSD, rally na Wall Street pokračuje

Americké akciové indexy dnes rastú napriek slabosti na začiatku seansy. Na americkom trhu jasne outperformujú akcie spoločností Microsoft, AMD, Intel a Oracle, zatiaľ čo TSMC a ASML klesajú napriek silným štvrťročným výsledkom. Silno sa darí aj ropnému a plynárenskému sektoru, a to pri raste cien ropy o 5 %.
Rast cien ropy obmedzuje zisky na EURUSD. Menový pár klesá na 1,177, aj keď by pozitívny rizikový sentiment za normálnych okolností podporoval jeho rast. V posledných dňoch to tak však nie je, pretože trh je čoraz viac presvedčený, že dohoda medzi USA a Iránom je ešte ďaleko od uzavretia. To vyvoláva strednodobé obavy z geopolitického napätia a z možného obmedzenia exportu cez kľúčové trasy, ako sú Hormuzský prieliv alebo Bab-al-Mandab.
Americké makrodáta dnes vyšli silnejšie, než sa očakávalo, čo podporuje názor, že Fed sa v dohľadnom čase pravdepodobne zdrží holubičích krokov, najmä ak ceny ropy zostanú okolo 100 USD alebo vyššie, ako to vidíme dnes.
- Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti: 207 tis. (odhad: 213 tis.; predchádzajúce: 218 tis.)
- Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti: 1 818 tis. (odhad: 1 810 tis.; predchádzajúce: 1 787 tis.)
- Index výrobnej aktivity Philadelphia Fed za apríl: 26,7 (odhad: 10,3; predchádzajúce: 18,1)
Bitcoin klesol späť pod 74 000 USD a opäť bol odmietnutý na kľúčovej rezistencii medzi 74 000 a 75 000 USD. Zdá sa, že kryptomeny strácajú momentum napriek pokračujúcej rally na globálnych akciových trhoch. Bitcoin je od začiatku roka nižšie takmer o 15 %, zatiaľ čo S&P 500 si pripisuje približne 2,5 % a Nasdaq 100 rastie o 4 %.
Predstavitelia arabských krajín Zálivu a európskych štátov odhadujú, že uzavretie mierovej dohody medzi USA a Iránom môže trvať približne šesť mesiacov. Obe strany vyzývajú na predĺženie súčasného prímeria, aby bol väčší priestor na rokovania. Štáty Perzského zálivu sa stále domnievajú, že Irán usiluje o jadrové kapacity, napriek nedávnym americkým a izraelským úderom. Podľa regionálnych predstaviteľov by akákoľvek dohoda mala Iránu zabrániť v obohacovaní uránu a zakázať mu balistické rakety dlhého doletu.
Predstavitelia krajín Zálivu sú z veľkej časti proti obnoveniu bojov a uprednostňujú diplomatické riešenie vedené Spojenými štátmi. Jednou z kľúčových požiadaviek je okamžité opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, aby sa obnovili energetické toky. Predstavitelia v súkromí varovali, že ak vodná cesta zostane uzavretá aj po budúcom mesiaci, globálna potravinová kríza by sa mohla ďalej zhoršiť. Ceny energií by mohli ďalej rásť, ak konflikt pretrvá aj po navrhovanom časovom horizonte rokovaní.
📈Rast US100 pokračuje
BREAKING: Ropa sa vracia k 100 USD, pretože predstavitelia krajín Zálivu a Európy očakávajú, že USA budú na dohodu s Iránom potrebovať 6 mesiacov
US Open: S&P 500 na historickom maxime 📈 Charles Schwab klesá o 4,5 % napriek silnému reportu
US100 na rekordných maximách 📈 Čo poháňa býčiu rally na Wall Street?
