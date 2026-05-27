Zhrnutie trhov: ASML a Infineon podporujú sentiment v Európe

Index Euro Stoxx 50 dnes rastie o viac než 0,3 %. Sentiment na európskych trhoch podporujú zisky polovodičových gigantov ASML a Infineon. Akcie holandského lídra v oblasti zariadení na výrobu čipov ASML rastú takmer o 3 %, zatiaľ čo nemecký Infineon pridáva približne 2 %. Nemecký DAX posilňuje o 0,4 %, zatiaľ čo francúzsky CAC40 pridáva takmer 0,8 %. Britský FTSE 100 mierne zaostáva so ziskom okolo 0,15 %.
Sentiment v USA zostáva silný. Futures na Nasdaq 100 (US100) pred otvorením Wall Street rastú takmer o 0,7 %. Ceny ropy klesajú približne o 2,5 %, ale napriek ústupu ropy ďalej oslabuje Bitcoin, ktorý je teraz nižšie približne o 10 % od nedávnych lokálnych maxím. Pod tlakom sú aj drahé kovy. Striebro klesá takmer o 3 % a zlato prehlbuje včerajší výpredaj ďalším poklesom o 1,6 %. EUR/USD si pripisuje mierne zisky.
EU50 (D1)
Zdroj: xStation5
Miliardár Philippe Laffont stavia na ASML. UBS ju označuje za európsku „top polovodičovú akciu“
Boom okolo AI zameral pozornosť investorov predovšetkým na návrhárov čipov, ako je Nvidia. Miliardársky hedgeový manažér Philippe Laffont, zakladateľ Coatue Management, však investuje do inej časti polovodičového dodávateľského reťazca – do ASML, spoločnosti dodávajúcej kľúčové stroje potrebné na výrobu najpokročilejších čipov na svete.
V prvom štvrťroku vybudovala Coatue Management významnú pozíciu v ASML Holding. Nakúpila 510 000 akcií v hodnote približne 655,4 milióna USD a zároveň znížila expozíciu voči Nvidii. Tento krok môže naznačovať, že niektorí investori čoraz viac hľadajú expozíciu nielen voči návrhárom čipov, ale aj voči spoločnostiam zabezpečujúcim polovodičovú infraštruktúru, bez ktorej by AI revolúcia nebola možná.
Býčí sentiment okolo ASML je viditeľný aj na Wall Street. Analytici UBS nedávno označili ASML za najlepšiu polovodičovú akciu v Európe a zdôraznili dominantnú pozíciu spoločnosti v oblasti EUV litografie. Ide o technológiu považovanú za nevyhnutnú na výrobu špičkových AI procesorov. S tým, ako globálne výdavky na polovodiče zrýchľujú, je ASML čoraz viac vnímaná ako jedna z najstrategickejších spoločností v globálnom technologickom dodávateľskom reťazci.
Zdroj: xStation5
