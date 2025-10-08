Denné zhrnutie: Rast na väčšine trhov, drahé kovy opäť na historických maximách

- FOMC v zápise potvrdzuje doterajší kurz
- NATGAS klesá o 5 %
- Wall Street a Európa rastú
- Ďalšie historické maximum u drahých kovov
- Dnes boli zverejnené zápisky z posledného zasadnutia FOMC. Väčšina členov výboru sa domnieva, že hoci inflácia naďalej predstavuje riziko, neskôr v tomto roku môže byť potrebné ďalšie menové uvoľnenie. Výbor zároveň pozoruje postupné ochladzovanie trhu práce a zdôrazňuje význam sledovania úrovne bankových rezerv a širších finančných podmienok. Súčasná politika nie je výrazne reštriktívna, čo umožňuje podporu hospodárskeho rastu popri zvládaní inflačných tlakov.
- Obchodovanie v USA sa nieslo v znamení ziskov. Nasdaq vzrástol o 0,9 %, index malých firiem Russell 2000 pridal 1 %. Index S&P 500 si polepšil o 0,5 % a Dow Jones vzrástol o 0,2 %. Tieto zisky prišli napriek prebiehajúcemu rozpočtovému patu a dvom neúspešným pokusom o schválenie rozpočtu v posledných dňoch. Najvýznamnejšou udalosťou však zostáva zápis z FOMC, ktorý investori analyzujú kvôli možnému budúcemu smeru menovej politiky Fedu.
- Európske akciové trhy ukončili stredajšie obchodovanie jasne v pluse – takmer všetky kľúčové indexy uzavreli v zelených číslach. Na trhu prevládal „risk-on“ sentiment a silný prílev kapitálu. Najväčšie zisky si pripísali priemyselné a finančné tituly. DAX vzrástol o 0,9 % a CAC o viac než 1,1 %. To všetko aj napriek katastrofálnym údajom z nemeckého priemyslu, ktorý v auguste zaznamenal pokles výroby o viac než 4 %, hlboko pod očakávaniami trhu.
- Mierne pozitívna nálada pretrvávala aj na trhu kryptomien. Väčšina hlavných tokenov zakončila deň s jednocifernými ziskmi. Výrazne sa darilo kryptomene ZCash, ktorá počas dňa posilnila až o 30 %. Bitcoin ukončil deň na úrovni okolo 123 940 USD, zatiaľ čo Ethereum sa pohybovalo pri 4 530 USD.
- Skvelý deň zaznamenali investori do drahých kovov. Zlato prekonalo hranicu 4 040 USD za uncu a dosiahlo nové historické maximum. Výrazné zisky si pripísali aj striebro, paládium a platina, čo odráža pokračujúci prílev kapitálu do bezpečných aktív.
- Na trhu s energetickými komoditami výrazne oslabil zemný plyn. Americké kontrakty klesli približne o 5 %. Pokles bol spôsobený obavami z blížiacej sa vykurovacej sezóny a prebytku ponuky, čo viedlo investorov k znižovaniu pozícií v očakávaní nižšieho dopytu v nasledujúcich týždňoch.
- V najnovšej správe amerického ministerstva energetiky (DOE) bol zaznamenaný výrazný nárast zásob ropy, čo môže naznačovať slabší dopyt alebo vyššiu produkciu. Na druhej strane zásoby benzínu a destilátov (napr. nafty) klesli, čo môže signalizovať sezónny nárast spotreby palív. Tieto údaje majú zmiešaný vplyv – rast zásob ropy môže tlačiť ceny nadol, zatiaľ čo pokles hotových palív tento vplyv obmedzuje.
- UBS zvýšila cieľovú cenu akcií Micron z 195 na 225 USD a zároveň potvrdila odporúčanie „Buy“. Rozhodnutie zohľadňuje silné rastové vyhliadky dopytu po HBM pamätiach, ktoré sa využívajú napríklad v oblasti AI. Akcie Micron po tejto správe posilnili o približne 5 %.
