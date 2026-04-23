Denné zhrnutie: Režim risk-off preberá kontrolu 📉 Americké akcie prudko klesajú, zatiaľ čo dolár a ropa výrazne posilňujú 💸

- Po zmiešanom začiatku obchodovania prešla Wall Street do jasne defenzívneho nastavenia. Nasdaq stratil 1 % a ďalej ho zaťažil výpredaj v softvérovom sektore. V červených číslach sa obchodovali aj index Russell 2000 s malou trhovou kapitalizáciou (-0,9 %), S&P 500 (-0,7 %) a DJIA (-0,65 %).
- Poklesy hlavných indexov sú primárne spôsobené obavami z návratu vojenskej akcie na Blízkom východe. Izraelský minister obrany vyhlásil, že štát je pripravený na ďalší úder proti Iránu a čaká už len na zelenú zo strany Spojených štátov. Iránske médiá taktiež informovali o aktivácii systémov protivzdušnej obrany.
- Výpredaj v softvérovom sektore je dôsledkom reakcie investorov na výsledky spoločnosti ServiceNow (NOW.US: -19 %), ktorá investorov sklamala v oblasti monetizácie riešení AI. Aj 22 % medziročný rast predplatného bol hodnotený ako „prijateľný, ale nič výnimočné“.
- Predbežné americké ukazovatele PMI za apríl vzrástli nad očakávania, a to vo výrobe (54 oproti odhadu 52,5; štvorročné maximum) aj v službách (51,3 oproti odhadu 50,6). Napriek tomu je výsledok z veľkej časti daný cenovými zložkami, ktoré pokračovali v raste a naznačujú silnejúce inflačné tlaky v podnikovej sfére.
- Meta (META.US), materská spoločnosť Facebooku a Instagramu, oznámila 10 % zníženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektivitu. Akcie klesajú o 2,5 %.
- Európske indexy uzavreli zmiešane. Straty zaznamenali predovšetkým burzy v Budapešti (BUX: -1,1 %) a Madride (IBEX 35: -1,1 %). Nemecký DAX (-0,15 %) a britský FTSE 100 (-0,19 %) uzavreli mierne v mínuse, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 (+0,87 %) vynikol rastom, podporeným výbornými výsledkami spoločností STMicroelectronics (+14,4 %) a L'Oréal (+9 %).
- Na forexovom trhu došlo k prudkému obnoveniu rastu dolára (USDIDX: +0,2 %) pre obavy z obnovenia vojenskej akcie v Iráne. Averzia k riziku stiahla nadol všetky meny skupiny G10, najmä antipodské meny (AUDUSD: -0,5 %, NZDUSD: -0,8 %). EURUSD stratil 0,2 % na 1,1680.
- Ropa Brent pridala takmer 3,4 % a obchoduje sa tesne pod psychologickou hranicou 100 USD za barel. NATGAS stratil 4,25 % po zverejnení vyšších než očakávaných zásob EIA. Zlato sa vrátilo k stratám (-0,75 % na 4705 USD za uncu).
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.