📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (2.6.2026)

Víťazi:
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Hewlett Packard Enterprise (HPE): +19,47 % – Dodáva komplexnú IT infraštruktúru, výkonné servery a riešenia pre dátové centrá veľkých korporácií.
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Coherent Corp (COHR): +17,63 % – Vyvíja a vyrába pokročilé laserové technológie a optické systémy pre priemyselné, telekomunikačné aj vedecké využitie.
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Lumentum Holdings (LITE): +13,72 % – Zameriava sa na výrobu inovatívnych optických a fotonických komponentov kľúčových pre moderné telekomunikačné siete.
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Corning Inc (GLW): +13,41 % – Špecializuje sa na výrobu extrémne odolného špeciálneho skla, keramiky a optických vlákien pre technologický priemysel.
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Ciena Corp (CIEN): +10,08 % – Poskytuje hardvérové a softvérové riešenia pre budovanie, správu a optimalizáciu vysokorýchlostných optických telekomunikačných sietí.
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Alexandria Real Estate Equities (ARE): +8,45 % – Pôsobí ako realitný fond (REIT), ktorý vyvíja a prenajíma špecializované laboratóriá a kancelárie firmám z oblasti vedy a technológií.
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Aptiv PLC (APTV): +7,65 % – Vyvíja pokročilú elektroniku, bezpečnostné systémy a inovatívnu softvérovú architektúru pre moderný automobilový priemysel.
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Super Micro Computer (SMCI): +7,02 % – Navrhuje a vyrába vysoko výkonné a energeticky úsporné servery optimalizované pre umelú inteligenciu a veľké dátové centrá.
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Freeport-McMoRan (FCX): +6,98 % – Patrí medzi najväčšie svetové ťažobné spoločnosti zamerané primárne na ťažbu medi, zlata a molybdénu.
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Applied Materials (AMAT): +6,96 % – Dodáva kľúčové výrobné zariadenia, softvér a špecializované technológie potrebné na produkciu pokročilých polovodičových čipov a displejov.
Porazení:
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The Trade Desk (TTD): −9,13 % – Prevádzkuje cloudovú platformu, ktorá umožňuje inzerentom automatizovane nakupovať a optimalizovať digitálne reklamné kampane.
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Intuit (INTU): −8,94 % – Vyvíja populárny finančný, účtovný a daňový softvér, ako sú programy TurboTax a QuickBooks, pre jednotlivcov a malé firmy.
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Cboe Holdings (CBOE): −8,51 % – Prevádzkuje globálne finančné burzy a sprostredkúva opčné aj derivátové obchody pre investorov.
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Carvana (CVNA): −7,61 % – Prevádzkuje e-commerce platformu pre kompletný online nákup, predaj a financovanie ojazdených automobilov.
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HP (HPQ): −6,99 % – Zameriava sa na vývoj a predaj osobných počítačov, notebookov, tlačiarní a súvisiaceho tlačového materiálu.
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Dell Technologies (DELL): −6,58 % – Vyrába osobné počítače, podnikové servery, dátové úložiská a poskytuje komplexnú IT infraštruktúru.
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ServiceNow (NOW): −6,04 % – Poskytuje cloudovú platformu určenú na automatizáciu, digitalizáciu a efektívne riadenie firemných procesov.
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Tractor Supply (TSCO): −5,57 % – Prevádzkuje rozsiahly maloobchodný reťazec zameraný na predaj potrieb pre poľnohospodárov, chovateľov, záhradkárov a domácich majstrov.
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FactSet (FDS): −5,55 % – Poskytuje integrované finančné dáta, analytické nástroje a softvérové riešenia pre investičných profesionálov.
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Workday (WDAY): −5,31 % – Vyvíja cloudové softvérové aplikácie na riadenie ľudských zdrojov, finančný manažment a plánovanie vo veľkých podnikoch.
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