Zhrnutie trhu 🚩 Ropa rastie o 2 % pre napätie na Blízkom východe; Inditex prudko posilňuje napriek slabosti európskych akcií

Futures na ropu rastú takmer o 2 %, čo zaťažuje sentiment na akciových trhoch. Nemecký DE40 klesá približne o 0,8 %, zatiaľ čo španielsky SPA45 vyčnieva na rastovej strane a pripisuje si 0,8 % vďaka takmer 6 % rally akcií módneho giganta Inditex, vlastníka značky Zara. Po zverejnení európskych údajov PMI sa investori teraz sústreďujú na report zamestnanosti v súkromnom sektore ADP z USA (14:15) a ISM PMI v službách (16:00).
Kľúčové trhové faktory
- Eskalácia napätia na Blízkom východe vytlačila ceny ropy vyššie, hoci straty na akciách boli čiastočne obmedzené po tom, čo Donald Trump naznačil, že rokovania s Iránom naďalej pokračujú.
- Sektory citlivé na ceny palív sú pod tlakom. Lufthansa aj Air France klesajú približne o 2 %.
- Automobilky patria medzi najslabšie sektory. Európsky automobilový sektor klesá približne o 1,5 % a sťahuje nižšie nemecké akcie.
- Maloobchod vedie sektorové zisky. Rastie približne o 2 % a prekonáva všetky hlavné sektory vďaka silným tržbám spoločnosti Inditex. Napriek tomu zostáva Euro Stoxx 50 nižšie takmer o 0,35 %.
Európske údaje PMI prekonali očakávania
Finálne údaje PMI vyšli nad trhovými odhadmi, najmä v eurozóne, kde PMI v službách aj kompozitný PMI prekonali očakávania s výraznou rezervou. Všetky indikátory však zostávajú pod hranicou 50 bodov, čo naznačuje, že ekonomická aktivita naďalej klesá, hoci pomalším tempom, než sa predtým očakávalo.
- Nemecko, finálny PMI v službách: 48,1
- Odhad: 47,8, predchádzajúci: 47,8
- Nemecko, finálny kompozitný PMI: 48,8
- Odhad: 48,6, predchádzajúci: 48,6
- Eurozóna, finálny kompozitný PMI: 48,5
- Odhad: 47,5, predchádzajúci: 47,5
- Eurozóna, finálny PMI v službách: 47,7
- Odhad: 46,4, predchádzajúci: 46,4
Graf indexu DAX a ropy (DE40, OIL, D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Silné výsledky Inditexu posúvajú akcie vyššie
Inditex pozitívne prekvapil silným zrýchlením predajov po skončení 1. štvrťroka. Predaje pri konštantných výmenných kurzoch vzrástli medzi 1. májom a 1. júnom medziročne o 11,5 %, čo predstavuje výrazné zrýchlenie oproti rastu 8,8 % vykázanému v 1. štvrťroku.
Reakcia trhu bola jednoznačne pozitívna. Akcie posilnili takmer o 6 %, keďže investori vnímali najnovšie údaje o predajoch ako dôkaz odolného spotrebiteľského dopytu napriek náročnejšiemu prostrediu pre výdavky.
Výsledky za 1. štvrťrok potvrdili silu obchodného modelu spoločnosti:
- Tržby vzrástli o 5,8 % na 8,7 miliardy EUR
- Čistý zisk vzrástol o 5,4 % na 1,4 miliardy EUR
- Hrubý zisk vzrástol o 6,9 % na 5,4 miliardy EUR
- Hrubá marža sa zlepšila o 67 bázických bodov na 61,2 %
- EBITDA vzrástla o 7,3 % na 2,6 miliardy EUR, čím prekonala rast tržieb
Súvaha zostáva mimoriadne silná. Inditex zakončil štvrťrok s čistou hotovosťou vo výške 10,8 miliardy EUR a bez finančného dlhu. To poskytuje výraznú flexibilitu pre budúce investície a výnosy pre akcionárov. Disciplinované zostáva aj riadenie zásob. Zásoby vzrástli medziročne iba o 1 % na 3,81 miliardy EUR, čo naznačuje zdravú obrátku tovaru a obmedzené riziko zliav.
Spoločnosť naďalej investuje do rastu a efektivity. Pre rok 2026 očakáva kapitálové výdavky približne 2,3 miliardy EUR, zamerané na optimalizáciu predajní, technologické investície a rozvoj online platformy. Predajná plocha by sa mala tento rok zvýšiť približne o 5 %.
Hlavným rizikom zostáva nepriaznivý vplyv výmenných kurzov. Manažment očakáva, že pohyby mien budú mať na tržby v roku 2026 negatívny dopad približne 1 %, hoci základná prevádzková dynamika zostáva solídna. Výsledky Inditexu podporili aj sentiment v širšom odevnom sektore. Akcie H&M po zverejnení rástli, čo posilnilo dôveru investorov v európsky módny maloobchod.
Graf Inditexu (ITX.ES, D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (2.6.2026)
AUDUSD: Austrálske HDP spomaľuje, trhy sa sústreďujú na výhľad politiky RBA 🪙
Ranné zhrnutie (03.06.2026)
Denné zhrnutie: Dve tváre AI – palivo pre trh a nákladná záťaž
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.