Denné zhrnutie - Ropa pod 100 USD uprostred prímeria

- Prímerie medzi USA a Iránom, dosiahnuté tesne pred začiatkom vlny bombardovania zo 7. apríla 2026, stlačilo cenu ropy Brent zo 120 USD až na 90 USD, hoci fundamenty trhu zostávajú napäté. Irán požaduje, aby Izrael zastavil útoky na Libanon, inak hrozí zrušením dohody.
- Krajiny ako Katar a Kuvajt uvádzajú, že útoky zo strany Iránu pokračovali, čo môže naznačovať nedodržiavanie dohody. Irán odmieta akceptovať izraelské útoky na Libanon.
- Zdroje z Bieleho domu uvádzajú, že iránsky desaťbodový mierový plán, zverejnený dnes, sa líši od verzie, ktorú Spojené štáty dostali prostredníctvom Pakistanu. Napriek tomu sa má dohoda o prímerí rešpektovať a mierové rokovania sa majú začať 10. apríla. Naďalej však zostáva mnoho sporných bodov, ktoré môžu byť pre jednu alebo druhú stranu neprijateľné.
- V regióne uviazlo viac ako 800 lodí, približne 150 až 200 miliónov barelov ropného ekvivalentu a LNG. Aj v prípade úplného mieru bude návrat k plnej kapacite trvať roky pre škody v Katare, Kuvajte a v iránskej petrochémii.
- Irán sa usiluje o formalizáciu tranzitných poplatkov za priechod Hormuzským prielivom vo výške 2 milióny USD za loď, čo by sa mohlo stať novou trvalou súčasťou ceny za barel.
- Zásoby ropy v USA vzrástli o 3,08 milióna barelov, čo predstavuje siedmy týždenný rast po sebe a medvedí signál pre ceny komodity.
- Ropa reagovala návratom k 95 USD za barel po správach, že Irán zastavuje priechod lodí dovtedy, kým Izrael neprestane útočiť na Libanon. Biely dom uvádza, že otázka Libanonu nebola v pláne prímeria zohľadnená.
- Súčasne zásoby destilátov prudko klesli o 3,14 milióna barelov, čo udržiava vysoké rafinérske marže a bráni rýchlemu poklesu cien na čerpacích staniciach, najmä pri nafte.
- Forwardová krivka na ropnom trhu zostáva pri novembrových a decembrových kontraktoch stabilná. Minulý týždeň aj dnes sa obchodovali mierne pod 80 USD za barel.
- Deeskalácia situácie viedla k rastu EURUSD smerom k úrovni 1,1700, počas dňa však došlo k miernej korekcii.
- Americké futures dnes zaznamenali rast o 2 až 3 %. US500 sa obchoduje na najvyššej úrovni od 6. marca.
- Bitcoin dnes rastie smerom k 72 000 USD na pozadí slabšieho amerického dolára. Irán údajne plánuje vyberať tranzitné poplatky za priechod Hormuzským prielivom v kryptomenách.
- Zlato dnes zaznamenáva výrazný odraz a dostalo sa až na 4 800 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vzrástlo na 77 USD za uncu. Počas dňa ceny mierne korigovali.
- Výrazný cenový pokles bol viditeľný aj na trhoch, ktoré ťažili z vysokých cien ropy. Prudké korekcie vidno pri kukurici, cukre a pšenici.
- Marcová zápisnica Fedu ukázala, že zvýšenie úrokových sadzieb by sa mohlo opäť dostať do hry v prípade pretrvávajúceho inflačného šoku. Samotný Fed však zároveň uviedol, že súčasné vyhodnotenie situácie je veľmi ťažké.
- Fed je paralyzovaný „obojstranným rizikom“. Obáva sa zakorenenej inflácie, no zároveň varuje, že krehký trh práce by sa mohol náhle zlomiť. Zápisnica obsahovala aj vyjadrenia, že konflikt na Blízkom východe by mohol viesť ku kolapsu trhu práce, čo by následne odôvodnilo návrat k znižovaniu sadzieb.
- Trh Fed ignoruje. Dolár ani akciové trhy na jastrabí tón nereagovali, pretože investori odmietajú staré marcové dáta a sústreďujú sa na to, či 14-dňové prímerie v Zálive vydrží.
Ropa v posledných hodinách mierne posilnila, keďže izraelské útoky na Libanon Irán vnímal negatívne. Zdroj: xStation5
