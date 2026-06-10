⚪ Striebro vymazáva všetky zisky z roku 2026 a blíži sa k 60 USD

Po silnom výpredaji o približne 5 % počas včerajšej seansy a prudkom poklese minulý piatok po dátach NFP striebro dnes pokračuje v poklese. Pokles na začiatku stredajšej seansy už dosahuje 2,5 % a striebro sa blíži ku kľúčovej podpore, ktorú vymedzujú lokálne minimá zo 6. februára a 23. marca. Striebro by sa potenciálne mohlo pripravovať aj na test 250seansového kĺzavého priemeru, ktorý sa nachádza tesne nad úrovňou 60 USD. Stojí za zmienku, že 250seansový priemer bol naposledy testovaný v marci 2025. Zlato v posledných dňoch tiež klesá a obchoduje sa pod 4 200 USD, hoci zostáva stále v určitej vzdialenosti od svojho lokálneho minima z marca. Aké sú teraz najdôležitejšie fundamenty na trhu?
Kľúčové trhové fundamenty
- Šesťročný štrukturálny deficit: Trh so striebrom naďalej trpí nedostatkom fyzického kovu. Podľa analýz HSBC sa globálny trhový deficit bude postupne zmenšovať: zo 143 miliónov uncí v roku 2025 na 73 miliónov v roku 2026 a 25 miliónov uncí v roku 2027. Napriek poklesu dynamiky deficitu zostáva trh podhodnotený. V prípade ekonomického kolapsu, slabšieho dopytu vo fotovoltickom sektore a úplného odlivu z ETF však existuje šanca, že sa objaví aj mierny prebytok ponuky. Rozpätie 50–60 USD sa zdá byť atraktívne, najmä vzhľadom na to, že striebro zostáva strategickým kovom.
- Dopyt zo strany „zelených technológií“: Priemysel vytvára kľúčovú základňu dopytu. Striebro je nevyhnutné pri výrobe fotovoltických (PV) panelov, elektroniky novej generácie, technológie 5G a v sektore elektromobilov (EV). Napriek snahám o zníženie množstva striebra v PV článkoch vysoký dopyt z technologického sektora, odhadovaný na viac než 610–640 miliónov uncí ročne, výrazne stabilizuje cenové dno. Je však potrebné poznamenať, že vysoká cena striebra povedie k snahám hľadať alternatívy, napríklad postriebrenie medi, čo výrazne znižuje náklady na výrobu fotovoltických panelov.
- Rigidita trhovej ponuky: Zvýšenie ťažby striebra je technologicky náročné, pretože väčšina tohto kovu vzniká ako vedľajší produkt ťažby medi, zinku a olova. Ťažba v roku 2026 by mala zostať stabilná, približne na 844–848 miliónoch uncí, a zvýšiť sa až v roku 2027, zhruba na 868 miliónov uncí. To bráni rýchlej reakcii ponuky na vysoké ceny.
- Pomer zlata k striebru: Tento pomer je aktuálne na úrovni 65, čo je relatívne nízka hodnota v porovnaní s poslednými rokmi, ale stále nad historickými priemermi. Nemožno preto už povedať, že je striebro voči zlatu extrémne lacné, hoci počas býčieho trhu s drahými kovmi sme pozorovali pokles tohto pomeru k úrovni 40.
- Makroekonomika a geopolitika: Analytici sa zhodujú, že v rokoch 2026–2027 budú mať pre ocenenie zásadný význam kroky amerického Fedu, najmä rozsah znižovania úrokových sadzieb, vývoj dolára ovplyvnený novou obchodnou politikou USA a vysoký inštitucionálny aj retailový dopyt na ázijských trhoch, hlavne v Indii a Číne.
Deficit na trhoch by sa mal výrazne znížiť. Existuje však dokonca možnosť, že sa objaví prebytok ponuky, ak budú pokračovať výpredaje z ETF a zároveň klesne dopyt po fotovoltike, ktorý by sa mal medziročne znížiť takmer o 20 %. Zdroj: Silver Institute
Cenové výhľady bánk a inštitúcií
- J.P. Morgan: Očakáva, že priemerná cena striebra v roku 2026 dosiahne 81 USD za uncu. Štvrťročný vrchol by mala cena zaznamenať v 4. štvrťroku, a to v priemere na 85 USD. V roku 2027 banka očakáva stabilný trend a priemernú cenu 85 USD. Analytici však varujú pred zvýšenou volatilitou a možnosťou hlbších korekcií, a to aj do rozpätia 50–60 USD, ak sa ekonomické tempo spomalí. Ak by sa výhľady J.P. Morgan naplnili, súčasné ceny začínajú vyzerať atraktívne.
- Bank of America (BofA): Predstavuje jedny z najagresívnejších býčích výhľadov. Vo svojom základnom scenári predpokladá rýchly návrat nad 100 USD. V maximálnom scenári, takzvanom bull case, analytici uvádzajú rastový potenciál až k 135 USD. Pri extrémnom nedostatku fyzického kovu pripúšťajú dokonca rast až k 309 USD pred koncom roka 2026.
- Citigroup (Citi): Zachováva veľmi optimistický postoj k striebru a označuje rozpätie 110–150 USD za realistický strednodobý cenový cieľ.
- Commerzbank: Očakáva, že striebro ukončí rok 2026 na úrovni 90 USD. V roku 2027 predpokladá ďalšie zhodnotenie a stanovuje cieľ pre koniec roka na 95 USD.
- HSBC: Zvýšila svoje výhľady, ale medzi veľkými hráčmi zostáva najkonzervatívnejšia. Očakáva priemernú cenu v roku 2026 na úrovni 75 USD, pričom rok by mal uzavrieť okolo 70 USD. V roku 2027 potom počíta s poklesom na priemerných 68 USD a cieľovou cenou 65 USD na konci roka. Experti banky sa domnievajú, že zmenšujúci sa ponukový deficit ochladí náladu investorov v druhej polovici obdobia.
- LBMA: Ročný konsenzus analytikov spojených s LBMA stanovuje priemer pre rok 2026 približne na 79,57 USD. Rozdiely v názoroch sú však obrovské. Najnižšie medvedie výhľady sa pohybujú okolo 42 USD, zatiaľ čo extrémni optimisti očakávajú úrovne nad 165 USD.
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