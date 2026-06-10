📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (9.6.2026)

Víťazi:
-
J.M. Smucker Co/The (SJM): +10,44 % – Spoločnosť vyrába a predáva rôznorodé potravinárske produkty, ako sú džemy, káva a ďalšie pochutiny.
-
Amphenol Corp (APH): +7,29 % – Firma dodáva konektory, káble a elektronické komponenty pre širokú škálu priemyselných sektorov.
-
Pool Corp (POOL): +6,34 % – Tento distribútor sa zameriava na dodávky bazénového vybavenia a príslušenstva pre rezidenčný aj komerčný segment.
-
Builders FirstSource Inc (BLDR): +6,04 % – Podnik dodáva stavebné materiály a súvisiace služby pre komerčné a rezidenčné stavebníctvo.
-
Carrier Global Corp (CARR): +5,78 % – Spoločnosť sa špecializuje na výrobu klimatizačných, chladiacich a tepelných riešení pre budovy a priemysel.
-
FedEx Freight Holding Co Inc (FDX): +5,42 % – Táto firma poskytuje komplexné služby v oblasti nákladnej prepravy a logistiky.
-
Alexandria Real Estate Equities (ARE): +5,35 % – Realitný fond vyvíja a prenajíma laboratóriá či kancelárske priestory pre technologické a vedecké firmy.
-
Insulet Corp (PODD): +5,35 % – Podnik vyvíja a vyrába zdravotnícke zariadenia, pričom sa zameriava najmä na inzulínové pumpy pre diabetikov.
-
Blackstone Inc (BX): +5,34 % – Spoločnosť pôsobí ako globálny správca investícií a alternatívnych aktív so zameraním na private equity a reality.
-
Williams-Sonoma Inc (WSM): +5,27 % – Firma prevádzkuje maloobchodný predaj domáceho vybavenia a nábytku prostredníctvom značiek ako Pottery Barn či West Elm.
Porazení:
-
Coherent Corp (COHR): -11,44 % – Spoločnosť dodáva pokročilé laserové, optické a optoelektronické systémy pre priemyselné a vedecké využitie.
-
Lumentum Holdings Inc (LITE): -8,22 % – Firma vyrába optické a fotonické komponenty určené pre telekomunikačné siete a priemyselné aplikácie.
-
Super Micro Computer Inc (SMCI): -7,62 % – Podnik vyrába výkonné servery a komplexné systémy pre dátové centrá aj aplikácie umelej inteligencie.
-
AppLovin Corp (APP): -7,60 % – Spoločnosť poskytuje softvérovú platformu pre efektívny mobilný marketing a monetizáciu aplikácií.
-
Corning Inc (GLW): -7,25 % – Firma sa zaoberá výrobou špeciálneho skla, technickej keramiky a optických vlákien pre rôzne priemyselné sektory.
-
ServiceNow Inc (NOW): -6,32 % – Spoločnosť poskytuje ucelenú cloudovú platformu slúžiacu na automatizáciu a riadenie firemných procesov.
-
Ciena Corp (CIEN): -5,86 % – Podnik dodáva hardvérové aj softvérové riešenia nevyhnutné pre prevádzku optických telekomunikačných sietí a infraštruktúry.
-
QUALCOMM Inc (QCOM): -5,67 % – Firma vyvíja a vyrába polovodičové čipy a technologické riešenia pre mobilné siete aj internet vecí.
-
First Solar Inc (FSLR): -4,79 % – Spoločnosť sa špecializuje na výrobu fotovoltických panelov a komplexnú inštaláciu solárnych elektrární.
-
Dell Technologies Inc (DELL): -4,74 % – Táto technologická firma dodáva osobné počítače, servery a ucelenú IT infraštruktúru pre podniky aj dátové centrá.
Čína: výrobné náklady prudko rastú, zatiaľ čo spotrebiteľský dopyt zostáva slabý 🔔
Ranné zhrnutie (10.06.2026)
Denné zhrnutie: Návrat výpredajov na Wall Street ⬇️
🔴 US100 stráca takmer 4 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.