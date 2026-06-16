Denné zhrnutie – Ropa takmer vymazala vojnové zisky, Wall Street ustupuje pred rozhodnutím Fed (16.06.2026)

🛢️ Komodity
- Ceny ropy zažívajú najdlhšiu sériu poklesov v tomto roku. Sťahujú sa k lokálnym minimám a mažú väčšinu ziskov vyvolaných konfliktom.
- Trh zaznamenáva výrazný zásah do ocenenia oboch hlavných benchmarkov. Ropa Brent klesá o viac ako 5 % a prepadá sa pod 80 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI klesla na 75 USD za barel.
- Nedávne správy naznačujú, že Spojené štáty postupne rušia námornú blokádu a majú umožniť okamžitý návrat Iránu na ropný trh. Tento krok má zmierniť napätie pred ďalšími rokovaniami.
- Dohoda má byť podpísaná tento piatok v Ženeve, hoci detaily týkajúce sa plného textu memoranda zatiaľ nie sú k dispozícii.
- Inštitúcie z Wall Street výrazne znížili svoje prognózy. Morgan Stanley a Goldman Sachs významne znížili svoje cenové výhľady pre nadchádzajúce kvartály.
- Ponuka by sa mohla vrátiť skôr, než sa čakalo. Goldman Sachs očakáva, že vývoz z Perzského zálivu sa do konca júla vráti na predvojnové úrovne.
- Táto situácia prináša citeľnú úľavu centrálnym bankárom, pretože pokles cien komodít späť na úrovne zo začiatku marca výrazne znižuje globálne inflačné tlaky.
- Zlato pokračuje v odraze a rastie o 0,6 % na 4 360 USD za uncu. Rast drahých kovov podporuje ochladzovanie inflačných očakávaní.
📈 Akcie a spoločnosti
- Po predchádzajúcej 3-dňovej rally americké akciové indexy jasne stratili momentum a zostávajú vo vyčkávacom režime. Futures na S&P 500 a Nasdaq prechádzajú výraznou korekciou. US500 stráca 0,2 % a US100 klesá o viac ako 1 %.
- SpaceX zaznamenáva explóziu valuácie. Akcie spoločnosti pri otvorení vyskočili o ďalších 11 % a v širšom pohľade firma od IPO posilnila už o viac ako 50 %.
- Spoločnosť Elona Muska pokračuje vo valuačnom šprinte. Dnes prekonala Amazon a krátko dokonca aj Microsoft, pričom trhová kapitalizácia SpaceX dosiahla astronomických 2,8 bilióna USD.
- Firma si upevňuje pozíciu 5. najväčšej sily na Wall Street. Akcie dnes podporili správy o dokončení akvizície spoločnosti Cursor za 60 miliárd USD. Teoreticky to oceňuje Cursor na pomer P/S 15.
🏛️ Menová politika a centrálne banky
- Dnešok priniesol v Ázii historický a veľmi jastrabí krok. Bank of Japan (BoJ) zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1 %.
- Toto rozhodnutie predstavuje mimoriadny návrat do minulosti, pretože ide o najvyššiu úroveň úrokových sadzieb v Japonsku od 90. rokov.
- Okamžitá reakcia trhu na rozhodnutie BoJ bola volatilná. Japonský jen úplne vymazal predchádzajúce zisky, zatiaľ čo ceny miestnych štátnych dlhopisov klesli. USDJPY sa opäť blíži k úrovni 160,5, ktorá v minulosti vyvolala menové intervencie.
- Reserve Bank of Australia (RBA) zvolila úplne odlišný prístup a prvýkrát v tomto roku ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Menový pár AUDUSD dnes posilňuje.
- Jastrabí tlak zostáva viditeľný aj v Európe, kde investori majú stále na pamäti krok ECB z minulého týždňa. Christine Lagardeová vtedy zvýšila sadzby a varovala, že „vojnová inflácia“ sa prelieva do širšej ekonomiky. EURUSD dnes vystúpil nad 1,16, hoci hlavným dôvodom je široká slabosť dolára, s výnimkou jenu.
- Globálne finančné trhy zadržiavajú dych v tichu pred búrkou pred stredajším zasadnutím Fed.
- Udalosť prinesie vysoko očakávaný debut nového šéfa centrálnej banky. Pôjde o prvé zasadnutie Fed, ktorému bude predsedať Kevin Warsh.
- Trhový konsenzus očakáva, že úrokové sadzby zostanú bez zmeny. Hlavná pozornosť sa však zameria na Warshovu prvú tlačovú konferenciu a jeho oficiálnu rétoriku týkajúcu sa budúceho výhľadu inflácie.
- Nový šéf Fed čelí zásadnej makroekonomickej dileme. Warsh bude musieť vyvažovať pretrvávajúce krátkodobé cenové tlaky proti vyhliadke rýchleho poklesu inflácie, keď bude Hormuzský prieliv plne znovuotvorený.
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Palantir stráca kľúčového klienta 🚨
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