Denné zhrnutie: Rotácia na Wall Street – Dow Jones rastie, zatiaľ čo AI sektor počíta straty

📈 Akciový trh
- Zmiešaný sentiment na Wall Street s príklonom k priemyselnému segmentu – zatiaľ čo technologicky zameraný Nasdaq zostáva pod tlakom, široký index Dow Jones aktuálne rastie a ukazuje na jasnú rotáciu kapitálu smerom k spoločnostiam tradičnej ekonomiky.
- Cloudové plány Meta Platforms sú hlavným spúšťačom korekcie v AI – správy o plánoch spoločnosti komercializovať prebytočný výpočtový výkon vyvolali obavy, že ponuka technologickej infraštruktúry môže predstihnúť dopyt, čo zasiahlo sektor umelej inteligencie.
- Silný rast Meta Platforms a pokoj medzi spoločnosťami Big Tech – v reakcii na tieto správy akcie Meta vzrástli približne o 8 % a stali sa najsilnejším titulom seansy. Tradiční lídri v oblasti cloudu, ako sú Amazon, Microsoft a Alphabet, medzitým zostali relatívne stabilní.
- Hlboké poklesy medzi poskytovateľmi infraštruktúry, výrobcami čipov a výrobcami úložísk – najväčšie straty utrpeli spoločnosti CoreWeave (pokles približne o 10 %) a Nebius (pokles približne o 12 %). Lídri odvetvia ako Nvidia, AMD, Broadcom a Marvell stratili každý 2–3 %, zatiaľ čo výrobcovia pamätí Micron a SanDisk odpísali 7–8 %.
- Ešte horšia výkonnosť v segmente úložísk – Micron Technology klesla približne o 8 % (napriek pozitívnym správam o novej zmluve s GM), SanDisk stratil približne 9 %, zatiaľ čo Seagate Technology a Western Digital oslabili približne o 5 %, respektíve 6 %.
- Slabosť v Európe kontrastuje so stabilizáciou v USA – na starom kontinente prevládali poklesy, pričom francúzsky CAC 40 ustúpil takmer o 0,8 %, španielsky IBEX 35 klesol o viac než 0,3 % a britský FTSE 100 stratil 0,2 %. Jedinou výnimkou bol nemecký DAX, ktorý pridal 0,3 %.
📊 Makroekonomika
- Zásadná zmena v komunikácii americkej centrálnej banky – Kevin Warsh z Fedu oznámil úplné opustenie poskytovania budúcich projekcií úrokových sadzieb a dopredného výhľadu trhu. Rozhodnutia o menovej politike budú teraz prijímané reaktívne, výhradne na základe aktuálnych makroekonomických ukazovateľov tu a teraz.
- Zachovanie reštriktívneho nastavenia politiky – jastrabí tón Fedu a relatívna odolnosť ekonomiky naznačujú, že prísna menová politika by mohla pretrvať aj v druhej polovici roka, čo viedlo k dočasnému posilneniu amerického dolára a rastu výnosov dlhopisov.
- Pokles indexu ISM vo výrobnom sektore pri ochladzovaní inflácie – júnová hodnota amerického indexu ISM vo výrobnom sektore klesla na 53,3 bodu (z predchádzajúcich 54,0 bodu). Sektor však expanduje už šiesty mesiac za sebou.
- Prudké ochladenie trhu práce v správe ADP – zamestnanosť v súkromnom sektore v USA sa v júni zvýšila iba o 98 tisíc pracovných miest, čo bolo výrazne horšie než očakávania trhu (110 tisíc až 118 tisíc) a zároveň najslabší výsledok za niekoľko mesiacov.
🪙 Drahé kovy
- Zlepšenie sentimentu na komoditnom trhu je viditeľné pri drahých kovoch – zlato rastie o viac než 1 % a vracia sa nad 4 000 USD, zatiaľ čo striebro podobne posilňuje približne o 1 % a prekonáva hranicu 60 USD.
🛢️ Ropa a plyn
- Ropa zostáva pod tlakom – Brent klesá o viac než 2 % smerom k úrovni 71 USD, zatiaľ čo futures na zemný plyn Henry Hub (Natgas) takisto strácajú viac než 2 % a predlžujú prebiehajúcu korekciu na energetickom trhu.
₿ Kryptomeny
- Kapitál sa vracia do digitálnych aktív – zlepšenie trhového sentimentu vyvolalo výrazné zisky okolo troch percent pri hlavných krypto projektoch.
- Bitcoin vzrástol takmer o 3 % a prelomil hranicu 60 000 USD, zatiaľ čo Ethereum posilnilo o viac než 3 % a dostalo sa nad úroveň 1 600 USD.
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