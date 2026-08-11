Ekonomický kalendár: RBA ponecháva sadzby bez zmeny, trh čaká na údaje z amerického realitného trhu 🏦

Utorkový makroekonomický kalendár je relatívne prázdny a neprináša kľúčové publikácie predstihových ukazovateľov najvyššej dôležitosti. Napriek tomu investori sústredia svoju pozornosť na dve významné udalosti dňa: ráno sa do centra záujmu dostalo rozhodnutie Rezervnej banky Austrálie (RBA) o úrokových sadzbách spolu s priloženou menovou správou, popoludní bude kľúčovým údajom americký predaj domov na sekundárnom trhu.
Najdôležitejšie publikácie z ázijskej relácie
- Rezervná banka Austrálie (RBA) ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,35 %, čo bolo v plnom súlade s trhovým konsenzom.
- V správe sprevádzajúcej rozhodnutie a počas vystúpenia šéfky RBA Michele Bullock bol zdôraznený pretrvávajúci tlak inflácie a opatrný prístup k prípadnému uvoľňovaniu menovej politiky.
- Austrálsky index podnikateľskej dôvery zostal v zápornom pásme na úrovni -6 bodov.
Makroekonomický kalendár
- 09:00 Česká republika – Inflácia CPI fin. (m/m). Konsenzus: 0,6 %. Predchádzajúci odčítok: -0,3 %.
- 09:00 Česká republika – Inflácia CPI fin. (r/r). Konsenzus: 1,7 %. Predchádzajúci odčítok: 1,5 %.
- 10:00 Taliansko – Obchodná bilancia (EUR). Konsenzus: 4,75 mld. Predchádzajúci odčítok: 4,79 mld.
- 16:00 USA – Predaj domov na sekundárnom trhu. Konsenzus: 4,05 mil. Predchádzajúci odčítok: 4,09 mil.
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22:40 USA – Týždenná zmena zásob ropy podľa API. Konsenzus: -1,1 mil. brl. Predchádzajúci odčítok: 2,69 mil. brl.
3 trhy, na ktoré sa oplatí zamerať:
- AUD/USD – v centre pozornosti po rannom rozhodnutí RBA a vystúpení Michele Bullock, ktoré určujú smer pre austrálsky dolár na najbližšie relácie.
- S&P 500 (US500) – údaje o predaji domov na sekundárnom trhu v USA budú overením kondície amerického spotrebiteľa a realitného trhu.
- Ropa WTI – čaká na večerný odčítok týždennej zmeny zásob palív podľa API.
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