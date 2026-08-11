Ranné zhrnutie: Trump stanovuje podmienky Iránu. Ropa rastie, keďže nádeje na rýchle opätovné otvorenie Hormuzského prielivu slabnú

- Wall Street ukončila seansu miernymi poklesmi. Indexy S&P 500 a Dow Jones mierne oslabili, zatiaľ čo Nasdaq klesol približne o 0,3 %.
- Slabšiu seansu zaznamenali polovodičové akcie. Nvidia, AMD a Intel uzavreli v červených číslach. Najvýraznejšie klesol Intel, ktorého akcie oslabili o 4 % po správe o plánovanej emisii akcií v hodnote 15 miliárd USD. Spoločnosť chce prostriedky použiť na rozšírenie výroby čipov, čo povedie k určitému zriedeniu podielov existujúcich akcionárov.
- Ázijské trhy ukončujú deň zmiešane. Juhokórejský KOSPI vyčnieva pozitívnym výkonom a rastie už druhý deň po sebe, podporený výrazným oživením akcií Samsungu. Silno si vedie aj japonský Nikkei 225, ktorý pridáva približne 2 %. Čínske trhy naopak zostávajú pod tlakom a Hang Seng klesá približne o 0,8 %.
- Irán stanovil niekoľko podmienok na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, vrátane kompenzácií, zrušenia sankcií a ukončenia amerických vojenských operácií. V reakcii na to Donald Trump sprísnil postoj voči Teheránu a uviedol, že USA budú požadovať aj odškodnenie za Američanov zabitých alebo vážne zranených v konfliktoch s Iránom. Téma by mala byť súčasťou budúcich mierových rokovaní.
- V dôsledku toho klesajú šance na rýchlu dohodu, zatiaľ čo ceny ropy rastú, keďže trh sa obáva, že obmedzenia lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv môžu pretrvávať.
- Drahé kovy začínajú deň miernym poklesom. Zlato klesá približne o 0,2 % a dostáva sa pod 4 400 USD, zatiaľ čo striebro stráca viac než 1,5 % a obchoduje sa pod 65 USD.
- Reserve Bank of Australia (RBA) ponechala úrokové sadzby bez zmeny na 4,35 %, v súlade s očakávaniami trhu. RBA stále považuje infláciu za príliš vysokú, slabšie ekonomické údaje a údaje z trhu práce však centrálnej banke dávajú priestor vyčkávať a situáciu ďalej vyhodnocovať. Banka zostáva opatrná a nevylučuje ďalšie zvýšenie sadzieb, ak sa inflačné tlaky opäť zosilnia.
- Bank of Japan (BoJ) čoraz viac zvažuje zvýšenie sadzieb v septembri pre obavy, že zvýšená inflácia môže pretrvávať. Trh teraz prikladá väčšiu váhu možnosti zvýšenia sadzieb na zasadnutí 17.–18. septembra, čo by mohlo ďalej podporiť japonský jen.
- Výrazný krok urobila aj People’s Bank of China (PBoC), ktorá prvýkrát od júna nevykonala ďalšiu dodatočnú injekciu likvidity do bankového systému s odkazom na dostatočnú úroveň prostriedkov. Tento krok sa javí skôr ako lokálne rozhodnutie o likvidite než širšia zmena menovej politiky.
- Trvalejšie posilňovanie jenu bude pravdepodobne závisieť predovšetkým od ďalšieho zvyšovania sadzieb BoJ, nie od repatriácie kapitálu alebo prípadných devízových intervencií. Posledná spoločná intervencia USA a Japonska poskytla jenu iba dočasnú podporu a absencia ďalších rozhodných krokov z Tokia umožnila mene opäť oslabiť.
- Kryptomenový trh dnes pôsobí o niečo silnejšie. Bitcoin aj Ethereum začínajú deň miernymi ziskami.
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