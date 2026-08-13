Denné zhrnutie: S&P 500 na novom historickom maxime (13. 8. 2026)

Hlavné indexy na Wall Street dnes rastú. Nasdaq posilňuje o 0,8 %, zatiaľ čo S&P 500 pridáva 0,6 % a dosahuje nové historické maximum 7 814,88 bodu. Akcie podporuje pokles očakávaní, že Fed v najbližšom období zvýši úrokové sadzby. K lepšiemu sentimentu prispieva spomaľujúca inflácia, čo potvrdili júlové údaje zverejnené dnes a včera, spolu s miernym poklesom cien ropy.
Makroekonomické údaje
Dnešné zhrnutie trochu netradične začíname makroekonomickými údajmi po zverejnení júlových údajov o inflácii CPI a PPI zo Spojených štátov. Čo presne sme sa dozvedeli?
Včera:
- Celková inflácia CPI spomalila na 3,4 % (medzimesačne ceny vzrástli o 0,1 %).
- Po vylúčení volatilných cien potravín a energií spomalila aj jadrová inflácia na 2,5 % (medzimesačný rast cien o 0,2 %).
Dnes:
- Index cien výrobcov (PPI) klesol na 4,7 %.
- Jadrový ukazovateľ takisto spomalil a dosiahol 4,2 %.
Graf 1: Inflácia CPI a PPI v USA (2018 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Hoci pokles celkových ukazovateľov možno z veľkej časti pripísať nižším cenám pohonných hmôt, spomalenie jadrových ukazovateľov je pozitívnym signálom. Tieto údaje poskytujú Fedu väčšiu flexibilitu a znižujú tlak na okamžité sprísnenie menovej politiky. Pri absencii zásadných geopolitických správ sa makroekonomické údaje zrejme opäť dostávajú do centra pozornosti a investori ich pozorne sledujú.
Zvýšenie úrokových sadzieb v septembri už nie je základným scenárom trhu. Trhom implikovaná pravdepodobnosť predstavuje približne 35 %. Zníženie sadzieb do konca roka zatiaľ nie je plne započítané v cenách, pričom jeho implikovaná pravdepodobnosť dosahuje približne 94 %.
Graf 2: Trhom implikovaná pravdepodobnosť zvýšenia/zníženia sadzieb do konca septembra 2026 (2025 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Akciový trh
Tento vývoj podporil akciový trh. Pri bližšom pohľade na Nasdaq 100 dnes patria medzi najvýkonnejšie spoločnosti dodávatelia pamätí pre dátové centrá, napríklad SanDisk (+16,6 %) a Western Digital (+8,6 %).
Graf 3: Víťazi a porazení v indexe Nasdaq 100 (13. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 13. 8. 2026
Pokiaľ ide o SanDisk, spoločnosť predstavila dlhodobé finančné a technologické ciele, ktoré výrazne prekonali očakávania trhu a rozptýlili predchádzajúcu skepsu analytikov.
- Manažment očakáva, že vo fiškálnych rokoch 2028 – 2030 budú tržby medziročne rásť tempom v stredných až vyšších desiatkach percent. Cieľová non-GAAP hrubá marža má zároveň dosiahnuť približne 80 %, zatiaľ čo prevádzková marža by mala dosiahnuť 75 %.
- Spoločnosť oznámila nové dodávateľské zmluvy, ktoré pokrývajú prevažnú väčšinu plánovanej produkcie na fiškálne roky 2027 a 2028.
Zdá sa, že prudký júlový výpredaj v polovodičovom sektore bol z veľkej časti spôsobený technickými faktormi, ako sú rebalansovanie portfólií a rotácia kapitálu, a nie zásadným zhoršením fundamentov jednotlivých spoločností. Akcie spoločností z pamäťového segmentu sa dostali na úrovne považované za výrazne prepredané. Zlepšenie globálneho rizikového sentimentu tak vytvorilo priaznivé podmienky na ich odraz.
Naopak, akcie Cisco Systems klesajú po nevýrazných výsledkoch za 2. štvrťrok. Investorov sklamal výhľad tržieb na aktuálny fiškálny rok vo výške 7,5 mld. USD.
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