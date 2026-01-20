Denné zhrnutie: „Sell America“ ťahá americké aktíva ku dnu (20.01.2026)

- Futures na americké indexy smerujú do konca obchodného dňa prevažne so stratami, a to v dôsledku širokého výpredaja spôsobeného eskaláciou napätia medzi USA a Európou. Najvýraznejší pokles zaznamenáva index S&P 500 (US500: -0,8 %), zatiaľ čo Nasdaq a Dow Jones klesajú o niečo menej (US30, US100: -0,6 %).
- Trh zaťažuje predovšetkým hrozba Donalda Trumpa zaviesť dodatočné 10 % clo na krajiny, ktoré rozmiestnili vojenské jednotky na Grónsku. Tieto clá majú platiť až do uzavretia dohody o predaji ostrova. Európsky parlament reagoval zablokovaním ratifikácie obchodnej dohody s USA z leta 2025. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že „súperenie s USA má za cieľ podriadiť si Európu, čo je neprijateľné.“
- U.S. Bancorp prekonal odhady za 4Q, keď dosiahol tržby vo výške 6,97 miliardy USD a 18% nárast zisku na 2,17 miliardy USD. Banka si udržala maržu na úrovni 3,15 % vďaka silnej základni vkladov a čistému úrokovému výnosu 4,9 miliardy USD, pričom efektívne kontrolovala náklady. Vedenie predpovedá stabilný, mierny rast v roku 2026.
- Netflix upravil svoju ponuku na kúpu štúdií a streamovacích aktív Warner Bros Discovery (WBD) v hodnote 82,7 miliardy USD na čisto hotovostnú transakciu pri zachovaní ocenenia 27,75 USD za akciu. Cieľom je zjednodušiť transakciu a urýchliť hlasovanie akcionárov – potenciálne už v apríli – a zároveň čeliť nepriateľskej ponuke od Paramount Skydance na prevzatie celej spoločnosti.
- Európske akciové trhy uzavreli hlboko v červených číslach. Najväčšie straty zaznamenali Madrid (SPA35: -1,7 %) a Frankfurt (DE40: -1,35 %), zatiaľ čo vo Francúzsku (FRA40: -0,65 %) a Spojenom kráľovstve (UK100: -0,75 %) boli poklesy miernejšie.
- Prezident Bundesbanky a člen Rady guvernérov ECB Joachim Nagel uviedol, že centrálna banka je blízko k dosiahnutiu svojho cieľa cenovej stability, čo podporilo euro.
- Dolárový index klesá o 0,6 % v dôsledku návratu stratégie „Sell America“ – teda plošného výpredaja aktív denominovaných v USD (akcií, dlhopisov). Najsilnejšími menami dňa sú švajčiarsky frank (USDCHF: -1 %) a euro (EURUSD: +0,75 % na 1,1732). Japonský jen zo svojej statusu bezpečného prístavu príliš neprofituje, a to v dôsledku rozpustenia parlamentu premiérkou Sanae Takaichi (USDJPY: -0,1 %, EURJPY: +0,7 %).
- Politický chaos podporuje rast drahých kovov. Zlato posilňuje o 1,9 % na 4 760 USD, striebro pridáva 0,2 % na 94,45 USD.
- Zemný plyn (NATGAS) vyskočil takmer o 10 % v reakcii na slabšie predpovede počasia pre USA. Ceny ropy pokračujú v raste: Brent +1 %, WTI +1,4 %.
