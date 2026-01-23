Denné zhrnutie: Šialenstvo na trhu drahých kovov 🚨STRIEBRO prelomilo 101 USD a rastie o 5 %❗

Piatková seansa, ktorá uzavrela týždeň obchodovania na medzinárodných trhoch, priniesla investorom skutočné šialenstvo na trhu drahých kovov.
-
STRIEBRO po prvýkrát v histórii prelomilo hranicu 100 USD za uncu a ďalej rástlo až nad 101 USD. V rámci dňa dosiahol nárast viac než 5 %.
-
Zaujímavá je aj situácia pri zlate. Hoci GOLD rastie percentuálne menej – „len“ o 0,7 % – na chvíľu sa zdalo, že prelomí hranicu 5 000 USD. Rast sa však zastavil a cena sa momentálne stabilizuje tesne pod 4 970 USD za uncu.
Takéto výrazné pohyby na trhu drahých kovov dnes umožnila slabosť dolára, ktorý stráca voči väčšine hlavných svetových mien – najvýraznejšie voči japonskému jenu.
-
Japonská mena posilňovala už od rána, no hlavné zhodnotenie voči USD prišlo večer a malo lineárny charakter s prudkým nárastom objemov. Médiá označili tento pohyb ako možnú menovú intervenciu. Túto informáciu zatiaľ nemožno potvrdiť, no dynamika posledného pohybu bola podobná rannej situácii, keď sa tiež špekulovalo o intervencii pre nadpriemerné objemy.
-
Reálne posilnenie môže byť navyše podporené slabým dolárom, čo znamená, že „umelé“ zhodnotenie domácej meny by v prípade Japonska mohlo byť menej nákladné. Ďalším pozitívnym faktorom bolo rozhodnutie Bank of Japan, ktoré zvýšilo likviditu trhu.
-
Bank of Japan ponechala sadzby bezo zmeny – hlavná úroková sadzba zostáva na úrovni 0,75 %. Prognózy banky sú však veľmi jestvábie: predpovede rastu HDP na fiškálne roky 2025–2026 boli zvýšené na 0,9–1,0 % a výrazne boli upravené aj inflačné trajektórie – najmä „core-core“ inflácia, ktorá by mala zostať nad úrovňou 2 % až do fiškálneho roka 2027.
-
V Nemecku dnes ukazovatele priemyslu a služieb prekonali očakávania. Vo Francúzsku sektor služieb vykázal slabšie údaje, čo oslabilo pozitívnu náladu. V rámci eurozóny PMI ukazovatele potvrdili miernu expanziu, hoci tempo rastu v sektore služieb spomalilo oproti predchádzajúcim hodnotám.
-
Krátko po začiatku obchodovania boli zverejnené aj predbežné PMI údaje z USA. Dáta za január naznačujú pokračujúci rast ekonomickej aktivity, hoci mierne slabší, než očakával trh. Priemyselný index dosiahol 51,9 bodu (očak. 52,0), čo naznačuje mierne, ale stabilné tempo expanzie. PMI v službách klesol na 52,5 bodu (očak. 52,8), čo poukazuje na mierne oslabenie dopytu. Kompozitný index vzrástol z decembrových 52,7 na 52,8, čo potvrdzuje celkovú odolnosť ekonomiky na začiatku roka. Dáta naznačujú, že súkromný sektor v USA naďalej expanduje, hoci dynamika rastu sa postupne normalizuje.
-
Podľa agentúry Bloomberg čínsky štátny regulátor predbežne povolil trom najväčším technologickým firmám – Alibaba, Tencent a ByteDance – začať rokovania o dovoze AI čipov H200. Po týchto správach sa akcie firiem dostali späť nad 50-dňový kĺzavý priemer (EMA50; oranžová línia), ktorý sa pohybuje okolo 187 USD za akciu.
-
Wall Street aktuálne vykazuje zmiešaný vývoj. Rast zaznamenáva len Nasdaq, a to do 0,3 %. Ostatné indexy sa obchodujú v červených číslach.
-
Na FX trhu sa najlepšie darí už spomínanému jenu a britskej libre. Najviac strácajú americký dolár a novozélandský dolár.
-
Napriek prevaleniu futures kontraktu na zemný plyn (NATGAS) komodita rastie, čo dokazujú pohyby po otvorení na novom kontrakte. Predpovede počasia naznačujú pretrvávajúce chladné podmienky. Nové meteorologické údaje budú zverejnené po víkende.
Zlato posilňuje o viac než 2 % a približuje sa k úrovni 5 100 USD v dôsledku slabšieho dolára 📈
Ekonomický kalendár: Údaje Ifo z Nemecka a maloobchodné tržby v Poľsku 💡Kalendár tržieb na Wall Street❗
Ranné zhrnutie: Zlato prelomilo historickú hranicu 5 000 USD; NATGAS s ďalším prudkým prerazením 🚨
Kakao sa prepadlo o 7 % 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.