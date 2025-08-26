viac
Denné zhrnutie: Silnejšie než očakávané americké makrodáta nepodporili dolár 🗽Zlato a EURUSD rastú

20:19 26. augusta 2025

Európske indexy dnes klesli, čiastočne pod tlakom politickej krízy vo Francúzsku. Obavy z formovania novej vlády a prebiehajúce rozpočtové rokovania zvýšili nervozitu v celom regióne. Francúzsky CAC40 stratil 1,7 %, nemecký DAX oslabil o 0,5 % a britský FTSE 100 klesol o 0,6 %.

Americké indexy sa obchodovali s obmedzenou volatilitou, keďže investori čakali na výsledky Nvidie po uzatvorení trhu. Akcie Nvidie pred zverejnením pridali viac než 0,7 %. Palantir vzrástol takmer o 2 % a snažil sa zotaviť z nedávneho predajného tlaku.

Medzi americkými benchmarkmi sa darilo Russell 2000 (US2000), ktorý potiahli akcie menších spoločností. Naopak futures na Nasdaq (US100) a S&P 500 (US500) mierne oslabili o 0,01–0,05 %.

Americké makrodáta prekonali očakávania, no nedokázali posilniť dolár. Index USD klesol o 0,15 %, zatiaľ čo EUR/USD vzrástol na 1,1636. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov klesli o takmer 2 bázické body pod 4,26 %.

Hlavné makrodáta:

  • Objednávky dlhodobej spotreby: –2,8 % m/m (očak. –3,8 %, predch. –9,4 %).
  • Jadrové objednávky dlhodobej spotreby: +1,1 % m/m (očak. +0,2 %, predch. +0,3 %).
  • Objednávky kapitálového tovaru bez obrany: +1,1 % m/m (očak. +0,3 %, predch. –0,6 %).
  • Spotrebiteľská dôvera Conference Board: 97,4 (predch. 97,2, revid. 98,7, očak. 96,4).
  • Index cien domov m/m: –0,2 % (očak. –0,1 %, predch. –0,2 %).
  • Index cien domov FHFA 20 miest y/y: 2,14 % (očak. 2,09 %, predch. 2,8 %).
  • Richmond Fed Manufacturing Index: –7 (očak. –11, predch. –20).
  • Redbook maloobchodné tržby (júl): +6,5 % y/y (vs. +5,9 % v júni).

Americký minister financií Howard Lutnick naznačil, že vláda môže zvážiť podiely v niekoľkých obranných spoločnostiach vrátane Lockheed Martin, ktorého akcie vzrástli takmer o 2 %. Obranný sektor sa dnes obchodoval vo všeobecnosti vyššie.

  • Heico posilnila o viac než 8 % po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania. Zisk na akciu vzrástol medziročne o 30 % a všetky kľúčové segmenty leteckej a obrannej spoločnosti zaznamenali solídny rast.

Futures na kávu klesli po tom, čo spoločnosť StoneX upravila svoj výhľad ponuky, keď predpovedala silnejšiu úrodu v budúcej sezóne a robustnú produkciu robusty.

Ropa klesla o viac než 2 % po komentároch prezidenta Trumpa, ktorý pohrozil sankciami voči Rusku, ak nebude dosiahnutá dohoda o Ukrajine. Trump zároveň uviedol, že cena ropy klesne pod 60 USD. Biely dom vyvíja tlak aj na Indiu v tejto otázke.

Kakao stratilo viac než 4 % po tom, čo zlepšené predpovede počasia vo východnej Afrike zmiernili obavy o dodávky. Ďalší tlak priniesli slabšie vyhliadky dopytu a nové americké clá.

Bitcoin sa držal blízko 110 000 USD, zatiaľ čo pozornosť na kryptotrhu sa presunula k Ethereu, ktoré vzrástlo o viac než 4 % na 4 530 USD. Zlato posilnilo takmer o 0,45 % na 3 380 USD/uncu, podporené slabším dolárom.

