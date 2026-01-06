Graf dňa: OIL.WTI; Trump sa spolieha na investície amerických ropných gigantov 🖋️

Kroky USA vo Venezuele po prevzatí moci od Nicolása Madura sa teraz zameriavajú na obnovu zdevastovaného ropného sektora krajiny. Minister energetiky Chris Wright by sa mal tento týždeň stretnúť s hlavnými americkými ropnými spoločnosťami. Administratíva dúfa, že Chevron, ConocoPhillips a ďalší pomôžu obnoviť produkciu po rokoch zanedbávania a korupcie. Ropné spoločnosti však postupujú opatrne a požadujú záruky politickej stability, právneho štátu a dlhodobej podpory zo strany USA skôr, než sa zaviažu k viacmiliardovým investíciám, ktoré experti odhadujú na približne 10 miliárd USD ročne počas nasledujúcej dekády.
Prezident Donald Trump uviedol, že voľby sa v dohľadnej dobe neuskutočnia, s tým, že krajina musí byť najprv „navrátená k životu.“ Taktiež naznačil, že USA môžu dotovať obnovu ropného sektora a tvrdil, že prevádzka by mohla byť obnovená do 18 mesiacov, pričom firmy by mohli byť odškodnené buď vládou USA, alebo budúcimi výnosmi z produkcie. Trump prezentoval túto stratégiu ako spôsob, ako znížiť ceny ropy a palív pre amerických spotrebiteľov a zároveň posilniť energetickú a geopolitickú pozíciu USA.
Pre ropný trh je nepravdepodobné, že by vývoj vo Venezuele mal výrazný krátkodobý vplyv. Rafinérie na pobreží Mexického zálivu v USA — prispôsobené na spracovanie ťažkej venezuelskej ropy — by mohli zvládnuť importy, ak by sa dodávky postupne obnovili. Výhľad je však veľmi dlhodobý. Akékoľvek dodatočné dodávky z Venezuely by v nasledujúcich rokoch vyvíjali len mierny tlak na pokles cien. Rozsah a tempo oživenia bude závisieť od financovania, politickej stability a od toho, či sa firmy nakoniec rozhodnú pre rozsiahle investície — rozhodnutie, ktoré si pravdepodobne vyžiada záruky zo strany USA.
Ceny ropy nielenže zmazali počiatočné víkendové straty, ale teraz sa obchodujú nad piatkovou záverečnou úrovňou.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (09.01.2026)
US OPEN: Investori zostávajú opatrní v čase neistoty
BREAKING: Zamestnanosť v Kanade prekonala očakávania! 🍁📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.