Denné zhrnutie: Technológie ťahajú Wall Street, Teherán hľadá prímerie

- Seansa na Wall Street prebieha výrazne v pozitívnom teritóriu, pričom hlavné indexy po včerajších stratách výrazne rastú. Nasdaq Composite pridáva viac ako 1 %, S&P 500 rastie približne o 0,8 % a Dow Jones posilňuje o približne 0,9 %.
- Udalosťou dňa je bezpochyby oznámenie viacročnej dohody medzi spoločnosťami Advanced Micro Devices a Meta Platforms o dodávkach infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Správa o rozsiahlej zmluve podporila ceny akcií oboch firiem a vyvolala silnú reakciu trhu, čo zdôrazňuje význam dohody pre ďalší rozvoj sektora AI.
- Akcie softvérových spoločností taktiež ožili po oznámení série partnerstiev so spoločnosťou Anthropic, čo zmiernilo predchádzajúce obavy investorov z možných narušení súvisiacich s AI.
- Trhový sentiment sa výrazne upokojil po predchádzajúcej volatilite spôsobenej rozhodnutím Najvyššieho súdu USA, že clá zavedené administratívou boli nezákonné.
- V Európe väčšina trhov taktiež uzavrela v pozitívnom teritóriu. CAC 40 vzrástol takmer o 0,3 %, DAX pridal viac ako 0,1 %, zatiaľ čo FTSE 100 mierne oslabil a IBEX 35 klesol o viac než 0,35 %.
- Index spotrebiteľskej dôvery zverejnený organizáciou The Conference Board dosiahol vo februári v USA 91,2 bodu, čo prekonalo očakávania (87,4 bodu) aj predchádzajúcu hodnotu (89 bodov). Lepší než očakávaný výsledok môže signalizovať zlepšenie nálady amerických spotrebiteľov.
- Na devízovom trhu sledujeme výrazné oslabenie japonského jenu, ktorý stráca voči hlavným menám, pričom pár USD/JPY dnes rastie približne o 0,7 %. Oslabenie jenu súvisí okrem iného s obavami investorov o fiškálnu stabilitu Japonska a plánované rozšírenie vládnych výdavkov.
- Na trhu drahých kovov pozorujeme relatívne malé výkyvy. Zlato klesá o 1,3 % a pohybuje sa okolo 5 160 USD za uncu, zatiaľ čo striebro stráca 0,7 % a obchoduje sa pod 87,5 USD za uncu.
- Odlišná situácia panuje na trhu priemyselných kovov. Kontrakty na meď rastú takmer o 2,5 % a nikel posilňuje takmer o 4 %.
- Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Majid Takht-Ravanchi uviedol, že Teherán je pripravený podniknúť „všetky potrebné kroky“ na dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi pred ďalším kolom rokovaní v Ženeve. Investori to vyhodnotili ako signál možnej deeskalácie geopolitického napätia. V reakcii na tieto vyjadrenia ceny ropy klesajú, keďže riziková prémia spojená s konfliktom na Blízkom východe sa znížila.
- Na trhu kryptomien sledujeme mierne poklesy. Bitcoin stráca približne 0,6 % a pohybuje sa pod 64 300 USD, zatiaľ čo Ethereum oslabuje o 0,2 % a obchoduje sa okolo 1 850 USD.
