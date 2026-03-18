Akcie SailPoint klesajú, keď výhľad na rok 2027 sklamal napriek solídnemu rastu vo 4Q

-
Akcie SailPoint klesli o viac ako 14 % po slabšom výhľade na rok 2027.
-
Hlavným problémom bol pomalší rast ARR, než trh čakal.
-
Trh teraz bude sledovať SaaS rast, cloud a marže.
-
-
-
Akcie SailPoint v stredu 18. marca prudko oslabili a v americkom obchodovaní o 16:06 strácali 14,8 % na 12,54 USD. Výpredaj prišiel po tom, čo spoločnosť zameraná na identity security zverejnila solídne výsledky za fiškálny štvrtý štvrťrok, no zároveň predstavila výhľad na fiškálny rok 2027, ktorý naznačil pomalší rast, než trh očakával. Zdroj: xStation5
Výsledky za 4Q boli solídne, no pozornosť prevzal výhľad
Tržby SailPoint vo štvrtom štvrťroku medziročne vzrástli o 23 % na 295 miliónov USD. Annual Recurring Revenue (ARR) vzrástol o 28 % na 1,125 miliardy USD, zatiaľ čo SaaS ARR sa zvýšil o 38 % na 746 miliónov USD, čo ukazuje, že dopyt po cloudovo orientovanej platforme pre identity security zostáva silný.
Pre fiškálny rok 2027 SailPoint očakáva ARR na úrovni približne 1,361 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 21 %, tržby okolo 1,265 miliardy USD, rast o 18 %, upravenú prevádzkovú maržu okolo 18,5 % a voľné cash flow približne 200 miliónov USD. Tieto čísla síce stále ukazujú rast, zároveň však znamenajú pomalšie tempo rastu ARR než 28 %, ktoré firma dosiahla vo fiškálnom roku 2026.
Prečo akcie reagovali tak silno
Zdá sa, že trh sa menej sústreďuje na samotné prekonanie očakávaní vo štvrtom štvrťroku a viac na tempo spomaľovania v ďalšom roku. Investori pri kyberbezpečnostných tituloch oceňovali kombináciu silného rastu opakovaných výnosov a zlepšujúcej sa ziskovosti, takže slabší výhľad pre fiškálny rok 2027 stačil na spustenie výrazného precenenia akcií SailPoint.
Trhy teraz budú sledovať ďalší kvartál SailPoint pre signály, či cloudová migrácia, vyšší SaaS mix a zákaznícky dopyt dokážu podporiť lepší než očakávaný rast. Akékoľvek zlepšenie dynamiky ARR alebo silnejší vývoj marží by sa po stredajšom výpredaji mohli stať ďalším katalyzátorom.
