Denné zhrnutie: Trh hľadá smer, ropa a kovy pod tlakom

- Prvé otvorenie týždňa na Wall Street nedokázalo naznačiť ďalší smer trhu. Na konci obchodovania sa väčšina hlavných indexov pohybovala okolo úrovne otvorenia.
- V USA bol zverejnený index NY Empire State manufacturing, ktorý bol lepší ako sa očakávalo a klesol na 7,1. CB zverejnila index trendov zamestnanosti, ktorý vzrástol na 105,06. Týždenná zmena zamestnanosti podľa ADP ukázala 10,3 tisíc nových pracovných miest.
- Podľa agentúry Bloomberg Apple zrýchľuje práce na „nositeľných zariadeniach“ s integrovanými riešeniami umelej inteligencie. Akcie vzrástli o 3 % vďaka tejto správe.
- Anthropic zverejnil novú verziu svojho modelu Sonnet — 4.6.
- Palo Alto zverejní svoje výsledky po zatvorení trhov v USA. Trh očakáva, že EPS vzrastie nad 9,3 USD a tržby prekročia 2,5 mld. USD.
- Prezident chicagskej pobočky Fedu Austan Goolsbee na utorkovej konferencii uviedol, že centrálna banka by mohla v roku 2026 realizovať „sériu“ ďalších znížení sadzieb, ak inflácia zostane blízko 2 %.
- Európa zaznamenáva obchodovanie, ktoré dominujú mierne zisky. Na čele je DAX s nárastom o 0,8 %. Tesne za ním nasledujú španielsky IBEX35, britský FTSE 100 a švajčiarsky SMI s nárastom obmedzeným na približne 0,7 %. CAC40 obmedzuje zisky na 0,4 %. Poklesy sú viditeľné hlavne v poľskom WIG20, kde presahujú 1,2 %.
- Spojené kráľovstvo zaznamenalo ďalší nárast nezamestnanosti, ktorá dosiahla 5,2 %. Nemecký CPI je v súlade s očakávaniami na úrovni 2,1 %.
- Na devízovom trhu je dnes hlavným porazeným britská libra. Rastúca nezamestnanosť zvyšuje tlak na zníženie úrokových sadzieb; libra oslabila o viac ako 0,5 % voči euru a doláru a až o 0,6 % voči japonskému jenu. Novozélandský a austrálsky dolár tiež zaznamenávajú mierne posilnenie voči košu mien.
- Napriek absencii záväzkov alebo konkrétnych detailov trh vidí možnosť dohody medzi USA a Iránom. Ropa a zlato dnes klesli o necelé 2 %. Zlato ukončilo obchodovanie tesne pod hranicou 4 900 USD a ropa WTI klesla na 62 USD. Striebro je slabšie, so stratami dosahujúcimi 3,6 % a cenou okolo 73 USD.
- Poľnohospodárske komodity sú tiež pod tlakom nadmernej ponuky. Káva a kakao klesli o viac ako 4 % a pšenica o 2 %. Zo priemyselných kovov zlacneli meď a nikel, ktoré klesli o približne 1,5 %.
- Pre kryptomeny to bol zmiešaný deň, hoci výhodu majú naďalej predajcovia. Bitcoin klesol o necelé 1 % a zostáva pod hranicou 68 tisíc USD. Ethereum si vedie lepšie, posilnilo o približne 0,5 % a vracia sa k úrovni 2 000 USD.
