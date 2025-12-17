Phillips 66 a Kinder Morgan plánujú najväčší palivovod na svete

- Western Gateway má byť najväčším palivovodom na svete, ktorý prepojí stredozápad USA s Kaliforniou.
- Projekt má silnú podporu federálnych úradov aj ropného priemyslu.
- Cieľom je zabezpečiť dostupnosť palív v Kalifornii, kde dochádza ku kapacitným problémom v dôsledku zatvárania rafinérií.
- Výstavba sa síce môže stretnúť s ekologickým odporom, no projekt zatiaľ postupuje bez väčších kontroverzií.
Spoločnosti Phillips 66 a Kinder Morgan získavajú širokú politickú a priemyselnú podporu pre ambiciózny projekt Western Gateway – plánovaný najväčší palivovod na svete, ktorý má zásobovať Kaliforniu benzínom, naftou a leteckým palivom.
Podľa generálneho riaditeľa Phillips 66 Marka Lashiera prebieha fáza „open season“, v ktorej potenciálni zákazníci registrujú záujem o prepravu palív, veľmi úspešne. Spoločnosť plánuje byť jedným z hlavných prepravcov. Záujem prejavili aj rafinérie zo stredozápadu, obchodníci s komoditami a predajcovia palív na západnom pobreží.
Aký je cieľ projektu?
Western Gateway má prepojiť rafinérie v centrálnej časti USA s Kaliforniou, ktorá čelí nedostatku palív kvôli zatváraniu rafinérií a tradične platí najvyššie ceny palív v krajine. Nové potrubie má čiastočne využiť existujúcu infraštruktúru Kinder Morgan, pričom nová výstavba sa plánuje najmä v štáte Nové Mexiko. Projekt má slúžiť ako západná obdoba Colonial Pipeline, ktorý spája rafinérie pri Mexickom zálive s východným pobrežím USA.
Politická podpora a spolupráca s kmeňmi
Projekt získava podporu aj od federálnych a štátnych úradníkov. Lashier rokoval s členmi tzv. National Energy Dominance Council, ktorú vedie minister energetiky Chris Wright a minister vnútra Doug Burgum. Cieľom je riešiť dlhodobé problémy so zásobovaním Kalifornie a priľahlých trhov.
Dôležitým faktorom je aj to, že časť trasy vedie v blízkosti územia kmeňa Mescalero Apache v Novom Mexiku. Na rozdiel od iných projektov čeliacich protestom má tento súhlas miestnych kmeňových zástupcov, ktorí v projekte vidia príležitosť na bezpečnú prevádzku a ekonomický prínos.
Možné riziká
Napriek širokej podpore často výstavba palivovodov v USA naráža na odpor environmentálnych skupín. Najmä projekty v blízkosti pôdy pôvodných obyvateľov často vedú k protestom a právnym komplikáciám. Pre Western Gateway bude kľúčové udržať pozitívne vzťahy s komunitami a transparentnú komunikáciu.
Graf PSX.US (D1)
Akcie spoločnosti Phillips 66 zaznamenali prudký denný pokles a aktuálne sa obchodujú na úrovni 131,65 USD. Tento pohyb znamenal prielom pod dôležitú úroveň podpory, ktorú tvorili kĺzavé priemery SMA 100 (132,25 USD) a EMA 50 (136,21 USD), čo je z technického hľadiska negatívny signál. RSI kleslo na hodnotu 43,0, čo naznačuje slabnúce momentum, no zatiaľ sa nenachádza v prepredanom pásme.
Zdroj: xStation5
