Spor medzi EÚ a Čínou eskaluje 🔥

Čína ostro kritizovala Európsku úniu pre vyšetrovanie plánovanej akvizície nemeckého predajcu elektroniky Ceconomy čínskou spoločnosťou JD.com. Peking označil postup Bruselu za neprípustné uplatňovanie právomocí mimo územia EÚ a zároveň zakázal čínskym organizáciám a jednotlivcom spolupracovať na niektorých požiadavkách európskych úradov.
Spor sa týka plánovanej transakcie za približne 2,2 miliardy EUR, ktorú Európska komisia od mája podrobne preveruje podľa pravidiel o zahraničných subvenciách.
Peking odmieta rozsah požiadaviek EÚ
Čínske ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Európska únia počas vyšetrovania požadovala príliš široké a podľa Pekingu zbytočné informácie nachádzajúce sa v Číne.
Spoločne s ministerstvom obchodu a ďalšími úradmi dospelo k záveru, že postup EÚ predstavuje neprípustnú extrateritoriálnu jurisdikciu podľa čínskych pravidiel proti zahraničným sankciám.
Čína preto uviedla, že žiadna domáca organizácia ani jednotlivec nesmie týmto opatreniam vyhovieť ani pomáhať pri ich vykonávaní. Ak bude podľa Pekingu Európska únia v podobnom postupe pokračovať, Čína pohrozila odvetnými opatreniami.
EÚ skúma možné čínske štátne podpory
Brusel otvoril hĺbkové preverovanie prevzatia Ceconomy v máji. Ide o prvú akvizíciu čínskej spoločnosti, ktorá sa dostala pod detailnú kontrolu v rámci európskeho Foreign Subsidies Regulation.
Európske úrady majú podozrenie, že JD.com mohol ťažiť z čínskej štátnej podpory, napríklad prostredníctvom výhodného financovania, daňových stimulov alebo grantov.
Komisia chce zistiť, či takáto podpora neposkytla JD.com neoprávnenú výhodu a nenarušila hospodársku súťaž na európskom trhu.
EÚ má do 2. októbra rozhodnúť, či transakciu schváli, schváli s podmienkami, alebo ju zablokuje.
Akvizícia Ceconomy sa ďalej komplikuje
Pre JD.com predstavuje spor ďalšiu komplikáciu v jeho európskej expanzii. Prevzatie Ceconomy by čínskej skupine poskytlo výraznejšie postavenie na európskom trhu so spotrebnou elektronikou a mohlo by urýchliť jej rast mimo domácej Číny.
Súčasný zásah Pekingu však môže celý proces ešte viac skomplikovať. Ak JD.com nebude môcť niektoré informácie európskym úradom poskytnúť pre čínske predpisy, firma sa môže dostať do regulačného konfliktu medzi dvoma jurisdikciami.
Práve táto neistota môže byť pre investorov dôležitejšia než samotná cena akvizície, pretože zvyšuje riziko oneskorenia alebo úplného zablokovania transakcie.
Napätie medzi Čínou a EÚ ďalej rastie
Kauza JD.com zapadá do širšieho zhoršovania obchodných vzťahov medzi Čínou a Európskou úniou. Peking už v júli zaviedol exportné obmedzenia voči 14 európskym spoločnostiam, vrátane nemeckého Rheinmetallu, ako reakciu na európske sankcie proti čínskym a hongkonským subjektom.
Brusel naopak dlhodobo kritizuje čínske obchodné praktiky, ktoré podľa neho vytvárajú nerovnováhy, podporujú nadmerné výrobné kapacity a oslabujú európsky priemysel. Spor okolo JD.com tak nie je len otázkou jednej akvizície, ale ďalšou epizódou širšieho obchodného a regulačného napätia medzi EÚ a Čínou.
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