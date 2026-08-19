Alphabet siaha po dlhopisoch. Na AI získal takmer 4 miliardy USD 💰

Spoločnosť Alphabet získala prostredníctvom svojej prvej emisie dlhopisov v austrálskych dolároch celkovo 5,5 miliardy AUD, teda približne 3,89 miliardy USD. Firma tak rozširuje svoje zdroje financovania v čase, keď technologické spoločnosti výrazne zvyšujú investície do umelej inteligencie a dátových centier.
Alphabet vydal dlhopisy so splatnosťou 3, 5, 10 a 20 rokov. Najdlhšia dvadsaťročná tranža nesie kupón 6,9 %.
Big Tech čoraz viac využíva dlhové financovanie
Veľké technologické firmy boli dlho schopné financovať investície prevažne zo svojich rozsiahlych hotovostných rezerv a silného cash flow. Masívne výdavky na AI infraštruktúru však tento model postupne menia.
Technologické spoločnosti majú tento rok podľa odhadov minúť viac než 730 miliárd USD, predovšetkým na dátové centrá, čipy a ďalšiu infraštruktúru potrebnú na rozvoj umelej inteligencie.
Také vysoké kapitálové výdavky už začínajú tlačiť na voľný peňažný tok, a firmy preto čoraz častejšie využívajú aj dlhopisové trhy.
Alphabet už vykázal záporný free cash flow
Výrazným signálom rozsahu súčasných investícií bol druhý štvrťrok, keď Alphabet po prvýkrát vo svojej histórii vykázal záporný voľný peňažný tok.
To neznamená, že by sa firma dostala do finančných problémov. Skôr to ukazuje, aké vysoké sumy teraz smerujú do výstavby AI kapacít a cloudovej infraštruktúry.
Využitie dlhu môže Alphabetu umožniť rozložiť náklady na dlhšie obdobie a zároveň si zachovať väčšiu časť hotovosti na ďalšie investície, akvizície alebo návrat kapitálu akcionárom.
Austrálsky trh rozširuje zdroje kapitálu
Prvá emisia v austrálskych dolároch zároveň ukazuje snahu Alphabetu diverzifikovať financovanie mimo tradičného amerického dolárového dlhopisového trhu.
Pre globálne technologické spoločnosti môže byť výhodné využívať viac regionálnych kapitálových trhov, najmä ak je dopyt investorov silný a podmienky financovania atraktívne.
Pre investorov je súčasný trend dôležitý aj zo širšieho pohľadu. AI boom už nie je len príbehom rastu tržieb technologických firiem, ale čoraz viac aj príbehom kapitálovej náročnosti a financovania.
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