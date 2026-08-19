AI boom naberá na sile ⚡ Dátové centrum pre Anthropic získalo obrovský úver 💰

Spoločnosť Eagle Point Credit Management poskytne približne 1,3 miliardy USD v rámci súkromného úverového financovania obrovského dátového centra v Texase, ktorého hlavným nájomcom má byť Anthropic. Úver je súčasťou výrazne väčšieho projektového financovania v objeme približne 16 miliárd USD.
Projekt developera Nexus Data Centers vzniká v meste Hubbard v Texase na ploche približne 2 900 akrov. Areál má patriť medzi najväčšie nové kampusy dátových centier v USA a bude mať aj vlastnú plynovú elektráreň, ktorá má pomôcť zabezpečiť dostatok energie pre energeticky náročné AI výpočty.
Eagle Point vstupuje do rizikovejšej časti financovania
Eagle Point je najväčším investorom v mezanínovej časti úveru, teda rizikovejšej vrstve dlhu s vyšším výnosom. Tento typ financovania stojí v kapitálovej štruktúre nižšie než najbezpečnejší seniorný dlh, a preto investorom zvyčajne ponúka vyšší výnos ako kompenzáciu za vyššie riziko.
Celkové financovanie projektu vedú banky vrátane Morgan Stanley. Mezanínová časť transakcie bola podľa dostupných informácií nedávno uzavretá.
Zaujímavé je, ako rýchlo sa veľkosť financovania zmenila. Eagle Point pôvodne uvažoval len o približne 150 miliónoch USD seniorného úveru krytého pozemkami. Projekt bol však postupne niekoľkokrát rozšírený, až sa financovanie dostalo do súčasného miliardového rozsahu.
Anthropic pomohol projekt výrazne zatraktívniť
Kľúčovým momentom bolo získanie Anthropic ako hlavného nájomcu. To výrazne zvýšilo dôveryhodnosť celého projektu a uľahčilo získavanie kapitálu.
Dôležitú úlohu zohral aj Google, ktorý podľa dostupných informácií poskytol záruku za seniornú časť dlhu. Takáto garancia môže investorom výrazne znížiť vnímané riziko a developerovi umožniť získať väčší objem financovania.
Tento model však zároveň zvyšuje finančnú previazanosť medzi technologickými firmami, developermi dátových centier a poskytovateľmi dlhu.
Dátové centrá sa stávajú dôležitým cieľom private credit
Prípad ukazuje, ako rýchlo sa rozvíja financovanie AI infraštruktúry prostredníctvom private credit, teda súkromného úverového financovania mimo tradičného bankového trhu.
Dátové centrá si vyžadujú obrovské počiatočné investície a klasické bankové úvery často nestačia pokryť celý kapitálový dopyt. Do financovania preto čoraz častejšie vstupujú správcovia alternatívnych aktív, ktorí sú ochotní poskytovať kapitál aj za cenu vyššieho úverového rizika.
Pre Eagle Point je navyše veľkosť transakcie mimoriadna. Firma spravuje približne 14 miliárd USD, takže jej účasť na úvere vo výške 1,3 miliardy USD predstavuje veľmi významnú pozíciu.
Projekt môže neskôr zamieriť na dlhopisový trh
Pri developeroch dátových centier je bežné, že po dokončení projektu refinancujú stavebný dlh novou emisiou.
Jednou z možností je preto neskoršie vydanie high-yield dlhopisov, teda dlhopisov s vyšším výnosom a vyšším rizikom, ktoré by mohli pomôcť refinancovať približne 15 miliárd USD bankového financovania. To by si však vyžadovalo získanie úverového ratingu.
Ak by sa tento scenár naplnil, projekt by sa stal ďalším príkladom toho, ako sa AI infraštruktúra čoraz viac prepája s verejnými aj súkromnými dlhovými trhmi.
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