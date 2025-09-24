Denné zhrnutie: Trh započítava pomalšie znižovanie sadzieb, meď bližšie k historickému maximu

- Indexy na Wall Street dnes zaznamenávajú poklesy, napriek tomu že otvorili v pozitívnom teritóriu. Komentáre Jeromea Powella zo včerajšej konferencie naďalej znepokojujú investorov. Najviac strácajú Nasdaq a Russell.
- Americký realitný trh výrazne ožil. Správa o predajoch nových domov v USA bola výrazne nad očakávaním a ukázala 20% rast oproti predchádzajúcemu mesiacu. To vyvoláva otázky ohľadom tempa ďalšieho znižovania sadzieb.
- Dáta o zásobách ropy v USA ukázali na pretrvávajúci silný domáci dopyt. Ropa tak na konci americkej seansy posilňuje.
- Európska seansa prebehla v optimistickej nálade. Väčšina hlavných indexov ukončila deň v zisku. Index IFO ukázal ďalší pokles podnikateľskej dôvery, zatiaľ čo akcie obranných spoločností dosahujú nové maximá.
- Futures na meď dnes vzrástli o 3,5 % kvôli obmedzeniu dodávok v dôsledku uzavretia baní v Peru a Indonézii. Dari sa aj zinku a niklu, oba rastú o viac ako 1 %.
- Na drahých kovoch prebieha plytká korekcia. Striebro aj zlato strácajú hodnotu, a to kvôli zmenám vo výhladoch a sentimente ohľadom politiky Fedu.
- Kontrakty na kávu rastú o viac ako 4 %. Hlavnými faktormi sú vyberanie ziskov zo strany predajcov a predpovede naznačujúce horšie počasie v kľúčových pestovateľských oblastiach.
- Americký dolár dnes zaznamenáva výrazné posilnenie. Čiastočne tak koriguje straty z posledných týždňov.
- Na kryptomenovom trhu panuje mimoriadne nízka volatilita, avšak so solídnym sentimentom. Trh jasne čaká na signál k pohybu. Väčšina kryptomien končí seansu so symbolickými ziskami. Bitcoin pridáva 1 %.
- Micron (MU.US): Spoločnosť zverejnila veľmi dobré výsledky, prekonala očakávania tržieb aj EPS a vykázala dvojciferný rast predajov v kľúčových segmentoch. Napriek tomu akcie ku koncu seansy strácajú takmer 4 %.
- Lithium America (LAC.US): Akcie vzrástli takmer o 100 % po tom, čo americká vláda oznámila, že prevezme 10 % podiel v spoločnosti.
