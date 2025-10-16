Visa verí, že stablecoiny môžu vstúpiť na kreditný trh v hodnote 40 biliónov USD

-
Visa verí, že stablecoiny by mohli vstúpiť na kreditný trh s hodnotou okolo 40 biliónov USD.
-
Pôžičky denominované vo stablecoinoch dosiahli za posledných päť rokov 670 miliárd USD, v auguste samostatne 51,7 miliardy USD.
-
On‑chain pôžičky využívají smart kontrakty, automatické vyrovnání a globálny dostupný trh bez tradičních prostředníků.
-
Visa pomáha bankám vydávat jejich vlastní stablecoiny a připravovat se na on‑chain finance infrastrukturu.
-
Z
Spoločnosť Visa ve své nejnovější zprávě nastínila, že stablecoiny by mohly získat významný podíl na globálním kreditním trhu — až 40 biliónů USD.
Visa uvádí, že půjčky denominované ve stablecoinech dosáhly během posledních pěti let objemu 670 miliard USD, přičemž samotný měsíc srpen zaznamenal 51,7 miliardy USD. PYMNTS.com
Stěžejním prvkem je tzv. on‑chain půjčování: blockchainové smart kontrakty automaticky upravují úrokové sazby podle nabídky a poptávky, vypořádání probíhá téměř okamžitě, bez závislosti na tradičních finančních institucích. Visa zdůrazňuje, že stablecoiny dodají této architektuře stabilitu v nominální hodnotě, čímž se spojí výhody kryptografických systémů s cenovou předvídatelností fiat měn. PYMNTS.com
Visa v dokumentu rovněž nabízí podporu finančním institucím při přechodu na on‑chain model – poradenství, vývoj strategií i řešení pro úschovu tokenů (custody). PYMNTS.com
Podle vyjádření CEO Ryana McInerneyho Visa pilotuje partnerství s emitenty stablecoinů, buduje vlastní stabilizační vrstvy (settlement stack) a pomáhá bankám vydávat vlastní stablecoiny tak, aby zlepšily treasury operace, správu likvidity a umožnily rychlé a efektivní přeshraniční transakce. PYMNTS.com
Pokud by se tento scénář naplnil, stablecoiny by mohly představovat významný tlak na tradiční úvěrové systémy a otevřít nové cesty pro financování mimo stávající modely bank a karetních sítí.
