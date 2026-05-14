Denné zhrnutie: Trhová eufória nevykazuje známky spomalenia 🚀

🔑 Kľúčový trhový faktor
- Hlavným katalyzátorom celej seansy bol historický summit Trump–Xi v Pekingu, ktorý generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang označil za udalosť historického významu. Si Ťin-pching uistil prítomných biznisových lídrov vrátane Elona Muska, Tima Cooka a Huanga, že „dvere Číny k otváraniu sa svetu sa budú len ďalej otvárať“. Ďalšiu podporu rastu priniesli skvelé výsledky Cisco a mimoriadny debut výrobcu AI čipov Cerebras Systems na burze Nasdaq.
🌍 Geopolitika
- The New York Times odhalil, že Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty uskutočnili tajné údery na iránskom území ako odvetu za útoky na obe monarchie. Išlo o prvý prípad v histórii, keď obe krajiny priamo zasiahli Irán, čo signalizuje významný posun v regionálnej rovnováhe síl. Počas summitu v Pekingu Trump oznámil, že Si Ťin-pching vyjadril ochotu pomôcť udržať Hormuzský prieliv otvorený a uistil, že Peking nebude dodávať Teheránu vojenské vybavenie. Čína tiež prejavila záujem nakupovať väčšie objemy americkej ropy, čo trhy vnímajú ako významný signál deeskalácie pre globálne energetické trasy. Napätie pretrvávalo okolo Taiwanu, pričom Si varoval, že podpora taiwanskej nezávislosti znamená prekročenie „červenej línie“.
📊 Makrodáta
- Včerajšie údaje o výrobnej inflácii v USA výrazne prekonali očakávania. PPI medziročne dosiahla 6,0 % oproti konsenzu 4,8 %, zatiaľ čo mesačný údaj vzrástol o 1,4 % oproti očakávaným 0,5 %. Reakcia trhu bola prekvapivo utlmená a implikovaná pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu do konca roka sa pohybovala okolo 33–35 %. Dnešné maloobchodné tržby v USA vyšli v súlade s očakávaniami na úrovni 0,5 % medzimesačne, dovozné ceny však vzrástli o 1,9 % oproti konsenzu 1,0 % a vývozné ceny vyskočili o 3,3 % oproti očakávaniu 1,2 %. Poľská ekonomika sklamala. HDP za Q1 2026 vzrástlo iba o 0,5 % medzikvartálne, čo je najslabší výsledok od Q3 2024, hoci celoročný konsenzus stále počíta so solídnym rastom okolo 3,5 %.
📈 Indexy
- Wall Street uzavrela deň výrazne v zelených číslach. Dow Jones znovu získal psychologickú hranicu 50 000 bodov, zatiaľ čo S&P 500 a Nasdaq stanovili nové historické intradenné maximá. V Európe viedol rast DAX so ziskom 1,3 %, podporený akciami Siemens, ktoré rástli o viac než 3 %, hoci niekoľko európskych búrz bolo pre štátny sviatok zatvorených. V Ázii bol obraz zmiešaný. Juhokórejský KOSPI vzrástol o 1,8 % a od začiatku roka už posilňuje takmer o 90 %, zatiaľ čo Shanghai Composite klesol o 1,5 % a japonský Nikkei 225 oslabil o 1 %.
💼 Akcie
- Nespochybniteľnou hviezdou seansy bolo Cisco, ktorého akcie vzrástli o 14–18 % po rekordných výsledkoch za Q3 FY2026. Tržby dosiahli 15,8 miliardy USD, medziročne o 12 % viac, zatiaľ čo objednávky v oblasti AI infraštruktúry vzrástli o viac než 50 % a výhľad celoročných AI objednávok sa zvýšil z 5 miliárd USD na 9 miliárd USD. Nvidia posilnila o viac než 4 % po správach agentúry Reuters o schválení predaja čipov H200 približne 10 čínskym spoločnostiam zo strany USA. Osobnú účasť Jensena Huanga v delegácii v Pekingu trh vnímal ako signál odomykania jedného z najväčších dostupných trhov. Najväčšou senzáciou bol debut výrobcu AI čipov Cerebras Systems na burze Nasdaq. Akcie otvorili na 350 USD, takmer 90 % nad IPO cenou 185 USD, čo desaťročnú spoločnosť ocenilo na viac než 100 miliárd USD a urobilo z nej najväčšie americké technologické IPO od Uberu v roku 2019. Na negatívnej strane digitálna zdravotnícka platforma Doximity prepadla o 21–23 % po sklamaní z výhľadu a vlne znížených odporúčaní od veľkých investičných bánk. Nový rizikový faktor sa objavil pri Appli. Bloomberg uviedol, že OpenAI už spolupracuje s externou právnou kanceláriou na možných právnych krokoch proti Applu, pretože integrácia ChatGPT do ekosystému iOS nepriniesla očakávané finančné prínosy. To zvyšuje neistotu okolo monetizácie AI pri Appli a pridáva krátkodobú volatilitu akciám AAPL.
💱 Meny
- Dolár počas seansy posilňoval vďaka kombinácii pozitívnych signálov zo summitu Trump–Xi a silných dát PPI. USDIDX vzrástol o 0,31 % a EURUSD oslabil na 1,1679. Britská libra sa dostala pod tlak, pričom GBPUSD klesol o 0,73 %. Medzi menami rozvíjajúcich sa trhov si najlepšie viedli juhokórejský won a juhoafrický rand, zatiaľ čo brazílsky real skončil na chvoste globálneho rebríčka. Ťažil ho politický škandál spájajúci Flavia Bolsonara s kauzou Banco Master, ktorý stiahol nadol aj index Ibovespa o viac než 10 % za posledný mesiac.
🛢️ Komodity
- Meď sa dotkla historických maxím a na burze LME prekonala hranicu 14 000 USD za metrickú tonu. Rast podporila kríza v dodávkach kyseliny sírovej vyvolaná blokádou Hormuzského prielivu, 6 % pokles produkcie medi v Čile v Q1 a zákaz vývozu kyseliny sírovej z Číny platný od 1. mája. Ďalším štrukturálnym ťahúňom dopytu je AI infraštruktúra. Hyperscale dátové centrá spotrebujú 27 až 33 ton medi na každý megawatt inštalovanej kapacity a celkový dopyt zo sektora AI má len v roku 2026 dosiahnuť 475 000 ton. Ropa sa držala nad 100 USD za barel. WTI vzrástla o 0,68 % nad 101 USD, zatiaľ čo Brent pridal 0,14 % na 105,71 USD. Zlato mierne kleslo o 0,19 % na 4 679 USD za uncu, zatiaľ čo striebro zaznamenalo prudkú korekciu a prepadlo o viac než 3 % k úrovni okolo 84,75 USD za uncu.
₿ Krypto
- Bitcoin viedol všetky triedy aktív so ziskom 2,68 % na 81 433 USD, pričom pozitívny sentiment sa rozšíril naprieč celým kryptomenovým segmentom. Kľúčovým katalyzátorom bol významný legislatívny krok v USA. Senátny výbor schválil Clarity Act, rozsiahly návrh zákona o štruktúre kryptotrhu, ktorý predstavuje prvú komplexnú reguláciu tohto odvetvia. Akcie spoločností spojených s kryptom reagovali prudkým rastom. Coinbase vyskočila o 9 %, Figure pridala 9 %, Galaxy vzrástla o 6 % a Strategy aj Sharplink posilnili približne o 7 %.
