Denné zhrnutie: Trhy explodujú 🚀 Investori započítavajú koniec vojny 🤝

🕌 Blízky východ — euforický signál z Teheránu
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v utorok zverejnil vyhlásenie, ktoré okamžite elektrizovalo globálne trhy. Teherán oznámil pripravenosť ukončiť konflikt, ale iba výmenou za formálne bezpečnostné záruky, ktoré krajinu ochránia pred budúcimi útokmi. Investori to vyhodnotili ako prvý skutočný diplomatický signál z Teheránu a okamžite začali odbúravať geopolitickú rizikovú prémiu. Dow Jones po tejto správe krátko vyskočil o viac ako 1 100 bodov.
Prezident Trump v rozhovore pre New York Post potvrdil, že konflikt „nebude trvať oveľa dlhšie“, a vyjadril presvedčenie, že Hormuzský prieliv znovu otvoria iné krajiny bez ďalšieho vojenského zapojenia USA. Wall Street Journal uviedol, že Trump naznačil ochotu ukončiť vojenské operácie aj v prípade, že by prieliv zostal čiastočne uzavretý. Trhy tieto správy vnímajú ako ďalší diel skladačky ukazujúci na deeskaláciu.
⚠️ Blízky východ — hrozby IRGC voči Big Tech
Iránske Islamské revolučné gardy (IRGC) vydali ostré varovanie, v ktorom označili 18 amerických technologických firiem vrátane Microsoftu, Applu, Googlu, Intelu a Boeingu za „legitímne vojenské ciele“. IRGC priamo obvinili sektor ICT a AI z účasti na plánovaní operácií proti Iránu, čo predstavuje bezprecedentné priame obvinenie civilného technologického sektora. Útoky na zariadenia týchto spoločností v regióne sa majú podľa správ začať už 1. apríla. Akcie po tomto vyhlásení najprv oslabili, no následné komentáre oboch prezidentov tento pohyb viac ako vymazali.
📈 Trhový sentiment — výrazná eufória
Wall Street zakončuje utorok silným rastom. Dow Jones pridal takmer 980 bodov (+2,2 %), S&P 500 vzrástol o 2,6 % a Nasdaq Composite vyskočil o 3,6 %. Big Tech sa výrazne odrazil. Meta posilnila o viac ako 6 %, Google pridal takmer 5 %, Nvidia vzrástla takmer o 5 % a Palantir vyskočil o viac ako 6 %. Technologický sektor, ktorý bol od začiatku konfliktu pod najväčším tlakom, zaznamenal jeden z najlepších jednodňových výkonov za posledné týždne.
Index volatility VIX klesol o viac ako 4 body k úrovni 26, čo naznačuje určitú stabilizáciu sentimentu. Analytici však varujú pred predčasným optimizmom. Napriek dnešnému odrazu stráca S&P 500 v marci viac ako 5 %, čo predstavuje jeho najhorší mesačný výkon od roku 2022, pričom 10 z 11 sektorov indexu smeruje k zakončeniu marca v mínuse.
Jediným sektorom, ktorý zakončí marec v pluse, je energetika. Tá za mesiac rastie o viac ako 12,5 %, a ťaží tak priamo z vyšších cien ropy a narušenia dodávok. Nasdaq je na kvartálnej báze najslabším indexom, keď odpisuje viac ako 7 %, S&P 500 stráca 5 % a Dow Jones asi 4 %. Prvý štvrťrok 2026 sa tak zaraďuje medzi najnáročnejšie štvrťroky pre akciové trhy za posledné roky.
🏭 Makrodáta — Spojené štáty
Februárová správa JOLTS ukázala 6,882 milióna voľných pracovných miest, teda mierne pod očakávaním 6,890 milióna a výrazne pod revidovanou januárovou hodnotou 7,24 milióna. Miera dobrovoľných odchodov klesla na 1,9 %, zatiaľ čo počet prepúšťaní vzrástol na 1,721 milióna. Oba ukazovatele naznačujú postupné ochladzovanie trhu práce a normalizáciu po prehriatí po pandémii. Trhy tieto dáta pozorne sledujú pred blížiacim sa zasadnutím Fedu.
Marcový index spotrebiteľskej dôvery Conference Board pozitívne prekvapil. Dosiahol hodnotu 91,8 oproti očakávaniu 87,9, čo naznačuje, že spotrebitelia zostávajú aspoň podľa prieskumov relatívne odolní napriek eskalácii konfliktu. Ide o dôležitý signál, najmä keď ceny benzínu v USA dnes prvýkrát od augusta 2022 prekročili 4 USD za galón.
🌍 Makrodáta — Európa a Čína
Inflácia v eurozóne v marci zrýchlila na 2,5 % z predchádzajúcich 1,9 %, čo predstavuje najväčší mesačný nárast od roku 2022. Dôvodom je prudký rast cien energií po uzavretí Hormuzského prielivu. To komplikuje situáciu Európskej centrálnej banke, ktorá teraz musí balansovať medzi tlmením inflácie a podporou spomaľujúcej ekonomiky.
Čína prekvapila pozitívne. Výrobný PMI vzrástol na 50,4 z predchádzajúcich 49,0 a PMI v službách stúpol na 50,1 z 49,5. Oba ukazovatele sa dostali nad hranicu 50 bodov oddeľujúcu rast od poklesu a zároveň prekonali konsenzus. Nad týmito dátami sa však vznáša tieň varovaní čínskych dodávateľov, ktorí oznamujú zdražovanie tovaru pre volatilitu cien ropy, čo by sa mohlo čoskoro premietnuť do nových globálnych inflačných tlakov.
🏢 Spoločnosti — Oracle a vlna prepúšťania poháňaná AI
Oracle spustil novú vlnu prepúšťania v tisícoch pracovných miest. Neoficiálne zdroje naznačujú, že by mohlo ísť až o 30 000 pozícií z celkových 162 000 zamestnancov. Spoločnosť agresívne investuje do infraštruktúry dátových centier schopných obsluhovať AI úlohy a rastúce kapitálové výdavky treba financovať. Znižovanie počtu zamestnancov sa preto stáva logickým nástrojom. Napriek absencii oficiálneho komentára firmy akcie Oracle počas seansy rástli a zmazali časť tohtoročnej straty vo výške 27 %.
💊 Spoločnosti — vlna fúzií a akvizícií
McCormick rastie po tom, čo Unilever potvrdil pokročilé rokovania o spojení svojej potravinárskej divízie s týmto výrobcom korenín. Hodnota transakcie sa pohybuje okolo 44,8 miliardy USD. Štruktúra počíta s hotovosťou vo výške 15,7 miliardy USD, zvyšok má byť vyrovnaný v akciách McCormicku. Po dokončení by Unilever a jeho akcionári držali 65 % spojenej spoločnosti.
Apellis Pharmaceuticals zaznamenáva jeden z najväčších jednodňových rastov seansy po tom, čo Biogen oznámil akvizíciu firmy za 5,6 miliardy USD v hotovosti s cieľom posilniť svoje portfólio v imunológii a zriedkavých ochoreniach. Eli Lilly preberá Centessa Pharmaceuticals, vývojára liečby nadmernej dennej spavosti, za 38 USD za akciu v hotovosti plus contingent value rights. Celková hodnota transakcie môže dosiahnuť až 7,8 miliardy USD. Lilly tak ďalej upevňuje svoju vedúcu pozíciu v oblasti porúch centrálnej nervovej sústavy.
💻 Spoločnosti — AI, technológie a ďalšie
Marvell Technology prudko vzrástol po tom, čo Nvidia oznámila strategickú investíciu do spoločnosti vo výške 2 miliárd USD. Cieľom partnerstva je integrovať čipy Marvellu do ekosystémov Nvidia AI Factory a AI-RAN prostredníctvom technológie NVLink Fusion. Ide o ďalší krok v úsilí Nvidie budovať uzavretý ekosystém AI infraštruktúry, čím posilňuje svoje dominantné postavenie na trhu a zároveň vytvára hodnotu pre kľúčových partnerov.
Snap vyskočil o viac ako 12 % po tom, čo Bloomberg informoval, že aktivistický investor Irenic Capital Management buduje v spoločnosti podiel. Vo verejnom liste generálnemu riaditeľovi Evanovi Spiegelovi Irenic načrtol cestu k valuácii 26,37 USD oproti približne 4,50 USD v polovici dňa. Phreesia zaznamenala jeden z najprudších poklesov seansy po tom, čo výrazne znížila svoj celoročný výhlaď tržieb hlboko pod konsenzus. Nike mierne rástol pri opatrnom očakávaní kvartálnych výsledkov, ktoré majú byť zverejnené po uzavretí trhu.
💱 FX — euro dominuje, dolár pod tlakom
Euro je jednoznačne najsilnejšou menou dňa. EURUSD rastie takmer o 0,8 % na 1,1552 a indikátor sily mien radí euro pevne na prvé miesto. Dolár oslabuje naprieč trhom. DXY (USDIDX) klesá o 0,69 % k úrovni 99,7, USDJPY oslabuje o 0,58 % na 158,80 a USDPLN stráca 0,68 % na 3,7142. Japonský jen a britská libra (+0,47 % voči USD na 1,3243) posilňujú ako meny vnímané ako bezpečnejšie v prostredí deeskalácie.
V regionálnom FX sa EURPLN obchoduje na 4,2910 (+0,19 %). Zlotý ťaží zo slabšieho dolára, no jeho zisky voči euru zostávajú obmedzené. Švajčiarsky frank je napriek svojej tradičnej úlohe bezpečného prístavu jednou z najslabších mien dňa, čo potvrdzuje, že dnešný pohyb je primárne odbúravaním geopolitickej rizikovej prémie, a nie klasickým útekom do bezpečia.
🛢️ Komodity — ropa klesá po mierových signáloch
Ceny ropy prudko ustupujú po komentároch oboch prezidentov. Brent (OIL CFD) stráca takmer 3,8 % na 104,50 USD za barel, zatiaľ čo WTI klesá o 2,8 % približne na 102,00 USD. Trh začal odbúravať geopolitickú prémiu, ktorá bola v cenách ropy započítaná po Pezeškjánovom vyhlásení o ochote ukončiť konflikt a po Trumpových uisteniach, že USA región čoskoro opustia a očakávajú znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Ide o učebnicovú reakciu energetického trhu na signály deeskalácie. Akýkoľvek krok smerom k obnoveniu plavby v prielive okamžite tlačí ceny ropy nadol.
Zlato rastie o viac ako 3,3 % na rekordných 4 660 USD za uncu, zatiaľ čo striebro skáče o 6,6 % na 74,7 USD. Oba drahé kovy ťažia predovšetkým z prudkého obratu v sile dolára, ktorý dnes sledujeme na devízovom trhu.
BREAKING: Trhy prudko rastú po vyjadrení iránskeho prezidenta o možnom ukončení konfliktu 🚨
Po vojne s Iránom: Trhy a ceny
BREAKING: IRGC hrozí útokom na Microsoft, Apple a Alphabet ⚔️
BREAKING: Americký trh práce sa ochladzuje, zatiaľ čo spotrebiteľská dôvera prekonáva očakávania
