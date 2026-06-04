🗽Trh práce v USA zakolísal. Fed rozhoduje o sadzbách o 12 dní🚨

- Nové žiadosti o podporu: 225-tisíc, o 12-tisíc nad konsenzom, najvyššie od februára 2026
- Technologický sektor zodpovedá za 39 percent z 97-tisíc plánovaných prepustení v máji
- Inflácia v USA: 3,8 percenta medziročne, najvyššie za tri roky
- Benzín v USA: 4,24 dolára za galón oproti menej ako trom dolárom pred konfliktom
- NFP report zajtra o 14:30 SEČ, konsenzus 85-tisíc nových miest
- Fed zasadá 16. a 17. júna, sadzby na 3,50 až 3,75 percenta
- Nové žiadosti o podporu: 225-tisíc, o 12-tisíc nad konsenzom, najvyššie od februára 2026
- Technologický sektor zodpovedá za 39 percent z 97-tisíc plánovaných prepustení v máji
- Inflácia v USA: 3,8 percenta medziročne, najvyššie za tri roky
- Benzín v USA: 4,24 dolára za galón oproti menej ako trom dolárom pred konfliktom
- NFP report zajtra o 14:30 SEČ, konsenzus 85-tisíc nových miest
- Fed zasadá 16. a 17. júna, sadzby na 3,50 až 3,75 percenta
Americký trh práce vyslal dnes varovný signál. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti vyskočil na 225-tisíc, čo je o 13-tisíc viac než predchádzajúci týždeň a o 12-tisíc viac než čakali analytici. Ide o najvyššiu úroveň od začiatku februára, teda od chvíle, keď vypukol vojenský konflikt medzi USA a Iránom. Trhy registrujú podobné údaje ako nepríjemnú správu v nesprávny čas. Federálny rezervný systém zasadá o dvanásť dní.
Kontext je kľúčový. Podľa najnovšej správy Fedu o ekonomickom stave krajiny je trh práce charakterizovaný ako "low-hire, low-fire" - firmy prakticky neprepúšťajú vo veľkom, no zároveň takmer prestali aktívne prijímať. Nábor zostáva selektívny a sústredený predovšetkým na kľúčové pozície. Do tohto obrazu vstupujú aj technologické firmy, ktoré v máji oznámili takmer 97-tisíc plánovaných prepustení, pričom 39 percent z nich priamo súvisí s nástupom umelej inteligencie. Nezamestnanosť síce zostáva na úrovni 4,3 percenta, no nájsť si nové miesto trvá čoraz dlhšie.
Celú situáciu komplikuje inflácia. Ceny energií vzrástli od februára o takmer 50 percent v dôsledku narušenia dopravy cez Hormuzský prieliv, benzín v USA zdražel z menej ako troch dolárov za galón na súčasných 4,24 dolára a spotrebiteľská inflácia dosiahla 3,8 percenta medziročne, čo je najvyššia hodnota za posledné tri roky. Pre Fed je to nepríjemná matematika. Sadzby drží na úrovni 3,50 až 3,75 percenta a trhy s takmer stopercentnou pravdepodobnosťou očakávajú, že na zasadnutí 16. a 17. júna zostanú nezmenené. Centrálna banka sa ocitla medzi spomaľujúcim sa trhom práce a inflačným tlakom, ktorý nepoľavuje.
Kľúčovým testom bude zajtrajší NFP report, ktorý vyjde o 14:30 stredoeurópskeho času. Analytici očakávajú, že americká ekonomika pridala v máji len 85-tisíc pracovných miest po aprílovom náraste o 115-tisíc, čo by bol jeden z najslabších mesiacov v tomto roku. Slabý výsledok by mohol posilniť argumenty pre znižovanie sadzieb v lete, oslabiť dolár a stlačiť výnosy dlhopisov. Silný výsledok naopak potvrdí odolnosť ekonomiky, no inflačný tlak nikam neodíde.Oboje sú scenáre s okamžitým dopadom na trhy.
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