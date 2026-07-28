Denné zhrnutie: Trhy obmedzujú poklesy počas čakania na Fed

USA
- Napriek mierne pozitívnemu geopolitickému vývoju sa trh sústredil na pokračujúce výpredaje akcií výrobcov pamäťových čipov a polovodičov. Spoločnosti zo sektora SaaS naopak profitujú zo slabosti segmentu AI a zaznamenávajú výrazné zisky. Futures na US500 a US30 mierne rastú, US2000 sa pohybuje v blízkosti otváracej úrovne a US100 stráca približne 0,7 %. Technologický index sa teraz nachádza približne 10 % pod svojím historickým maximom.
- Medzi analytikmi aj investormi pribúda otázok týkajúcich sa možného postupu a komunikácie nového predsedu Fedu na zajtrajšej tlačovej konferencii. Odklon od politiky „forward guidance“ výrazne zvyšuje neistotu a vytvára ďalší tlak na krehký trhový sentiment.
Firemné správy, USA
- Palantir (PLTR.US): Francúzska vláda oznámila zámer ukončiť využívanie produktov spoločnosti v agentúre DGSI. Zároveň viaceré analytické spoločnosti zverejnili zmiešané hodnotenia firmy, pričom prevažujú negatívne názory. Akcie strácajú približne 5 %.
- Boeing (BA.US): Napriek výraznému sklamaniu na úrovni ziskovosti upokojili investorov vyššie objemy dodávok, rast tržieb aj zlepšenie hotovostnej pozície. Akcie po výsledkoch rastú o 5 %.
- Nvidia (NVDA.US): Spoločnosť vymazáva straty z úvodu obchodovania, ktoré vyvolali obavy z „uzavretého financovania“ súvisiaceho s najnovšími správami o ďalších investíciách do OpenAI.
- Coca-Cola (KO.US): Potravinársky a nápojový gigant zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2026 a pozitívne prekvapil ziskom na akciu (EPS). Vedenie zároveň zvýšilo celoročný výhľad organického rastu tržieb o 5 %. Akcie posilňujú približne o 4 %.
- PayPal (PYPL.US): Spoločnosť zvýšila celoročný výhľad zisku a predstavila investorom nové metódy optimalizácie nákladov. Akcie rastú približne o 4 %.
Makroekonomické dáta, USA
- Spotrebiteľská dôvera podľa Conference Board zaostala za očakávaniami a klesla na 90,8 bodu, čo je najnižšia úroveň v tomto roku.
- Deficit obchodnej bilancie USA s tovarom sa v júni znížil na 101,5 miliardy USD.
Európa
- Sentiment v Európe zostáva zmiešaný. Komentáre ECB neposkytli trhu jasný smer a prímerie na Blízkom východe môže byť len dočasné, čo investorom v Európe dáva len málo dôvodov na nákupy. Panika okolo polovodičového sektora sa prenáša aj do Európy, napriek tomu väčšina indexov uzatvára deň v miernom pluse.
Firemné správy, Európa
- ASML (ASML.NL): Líder v oblasti litografických systémov pokračuje v poklese pre špekulácie, že Čína začína výrobu novej generácie DUV zariadení. Akcie strácajú približne 3 %.
- Kering (KER.FR): Výsledky značky Gucci ukazujú spomaľovanie poklesu tržieb, ktoré v 2. štvrťroku 2026 dosiahli 1,4 miliardy EUR. Akcie rastú približne o 3 %.
- Unilever (UNA.NL): Výrobca spotrebného tovaru zverejnil výsledky za 2. štvrťrok 2026 a pozitívne prekvapil rastom tržieb, kontrolou cien aj výhľadom. Akcie posilňujú o 8 %.
- Orange (ORA.FR): Telekomunikačná spoločnosť zvýšila výhľad zisku aj voľného cash flow. Akcie rastú o 4 %.
- Mercedes-Benz (MBG.DE): Automobilka zverejnila lepšie než očakávané výsledky, najmä vďaka výkonnosti leasingového segmentu a kontrole nákladov. Akcie pridávajú približne 2 %.
Makroekonomické dáta, Európa
- Rast maloobchodných tržieb v Španielsku spomalil na 0,5 %. Miera nezamestnanosti klesla z 10,8 % na 9,87 %.
Forex
- Na devízovom trhu sú najsilnejšie novozélandský dolár a euro. Obe meny posilňujú voči zvyšku menového koša približne o 0,2 %. Novozélandský dolár podporuje mierne jastrabia rétorika centrálnej banky RBNZ, zatiaľ čo euro profituje z poklesu cien ropy.
Komodity
- Poľnohospodárskym komoditám naďalej dominujú poveternostné podmienky. Výrazne posilňuje najmä káva, keďže produkcia aj doprava zostávajú obmedzené. Ceny rastú až o 5 %.
- Pri energetických komoditách pokračuje pokles. Výhľad na deeskaláciu alebo prípadné rokovania medzi Iránom a USA tlačí cenu ropy k úrovni 82 USD za barel.
- Z priemyselných kovov strácajú striebro aj zinok približne 2 %.
Kryptomeny
- Na kryptomenovom trhu prevažujú poklesy.
- Bitcoin stráca približne 1,8 % a klesá pod 64 000 USD.
- Ethereum oslabuje o viac než 2 % a obchoduje sa pod 1 900 USD.
- Solana stráca viac než 2,5 % a klesá na 73 USD.
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