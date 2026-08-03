Visa stavia na umelú inteligenciu a posilňuje boj proti podvodom 🚨

Spoločnosť Visa uzavrela dohodu o prevzatí firmy BioCatch, ktorá využíva umelú inteligenciu na odhaľovanie podvodného správania v digitálnom bankovníctve. Hodnota transakcie predstavuje 2,4 mld. USD v hotovosti a jej dokončenie sa očakáva v 2. fiškálnom štvrťroku 2027.
Visa kupuje BioCatch od fondov spravovaných spoločnosťou Permira a ďalších akcionárov. Permira získala väčšinový podiel v izraelskej firme v roku 2024. BioCatch dnes spolupracuje s viac než 350 bankovými klientmi po celom svete a zameriava sa predovšetkým na prevenciu prevzatia účtov, podvodných prevodov a ďalších foriem digitálnej kriminality.
Akvizícia zapadá do dlhodobej stratégie Visy rozširovať služby s vyššou pridanou hodnotou nad rámec samotného spracovania kartových platieb. Najväčšia platobná sieť na svete investuje významné prostriedky do kybernetickej bezpečnosti, riadenia rizík a nástrojov, ktoré chránia banky, obchodníkov aj spotrebiteľov.
Umelá inteligencia bojuje proti útokom podporovaným AI
BioCatch využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na analýzu správania používateľov počas práce s internetovým alebo mobilným bankovníctvom. Systém sleduje napríklad spôsob písania na klávesnici, pohyby myši, dotykové gestá alebo rýchlosť navigácie v aplikácii.
Na základe týchto údajov dokáže rozpoznať, či sa používateľ správa obvyklým spôsobom alebo či jeho aktivita vykazuje známky podvodu. Technológia sa preto nezameriava iba na samotnú transakciu, ale aj na zámer používateľa a priebeh celej digitálnej relácie.
To môže finančným inštitúciám pomôcť zastaviť podvod ešte pred odoslaním platby. Práve tento prvok je pre Visu kľúčový, pretože tradičné bezpečnostné nástroje často reagujú až vo chvíli, keď je podozrivá transakcia zadaná alebo dokončená.
Podľa prezidenta divízie služieb s pridanou hodnotou spoločnosti Visa Andrewa Torreho spôsobujú prevzatia účtov a podvody globálnej ekonomike škody presahujúce 1 bilión USD ročne. Rozvoj generatívnej AI navyše umožňuje útočníkom pripravovať čoraz presvedčivejšie a rozsiahlejšie útoky.
Visa rozširuje príjmy mimo kartových transakcií
Pre Visu predstavuje BioCatch nielen bezpečnostnú investíciu, ale aj príležitosť ďalej rozšíriť stabilnejšie príjmy zo softvéru a služieb. Tie zahŕňajú napríklad ochranu pred podvodmi, dátovú analytiku, poradenstvo, tokenizáciu platieb či správu digitálnej identity.
Tieto služby budú pre spoločnosť čoraz dôležitejšie v čase, keď sa platobný trh rýchlo mení a banky hľadajú komplexnejšie riešenia digitálnej bezpečnosti. Rastúci počet online transakcií aj čoraz sofistikovanejšie podvody zvyšujú dopyt po nástrojoch, ktoré dokážu vyhodnocovať riziká v reálnom čase.
Po dokončení akvizície by BioCatch mohol prostredníctvom globálnej klientskej siete Visy rozšíriť dostupnosť svojej technológie medzi väčší počet bánk a finančných inštitúcií. Visa naopak získa možnosť začleniť riešenia BioCatch do svojej širšej ponuky bezpečnostných služieb.
Akvizícia prichádza po silných výsledkoch Visy
Visa oznámila transakciu krátko po zverejnení hospodárskych výsledkov, ktoré prekonali očakávania analytikov. Spoločnosť zároveň mierne zvýšila celoročný výhlaď tržieb.
Firma však súčasne oznámila plán znížiť počet zamestnancov približne o 2 600 pracovných miest. Tento krok ukazuje, že Visa hľadá úspory v niektorých častiach podnikania a presúva kapitál do oblastí s vyšším rastovým potenciálom, medzi ktoré patrí práve umelá inteligencia a prevencia podvodov.
Pre investorov bude dôležité sledovať, ako rýchlo Visa dokáže BioCatch integrovať do svojho ekosystému a či akvizícia podporí rast príjmov z doplnkových služieb. Rizikom zostáva dlhé obdobie do dokončenia transakcie, regulačné schvaľovanie aj vysoká obstarávacia cena.
Z dlhodobého strategického hľadiska však prevzatie posilňuje pozíciu Visy v segmente, ktorého význam bude pravdepodobne ďalej rásť spolu s digitalizáciou bankovníctva a rozširovaním útokov využívajúcich umelú inteligenciu.
Graf Visa (V.US, D1)
Zdroj: xStation5
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