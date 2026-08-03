🚀 Akcie Amazonu zaznamenali najlepší obchodný deň od roku 2012

Výsledky za druhý štvrťrok prekonali očakávania vo všetkých segmentoch
Akcie Amazonu posilneli 31. júla o 15,3 %, čím zaznamenali najväčší jednodňový nárast od roku 2012. Katalyzátorom bol výsledkový report za druhý štvrťrok roku 2026, ktorý prekonali analytické očakávania. Akcie uzavreli na hodnote 271,58 USD; štvrťročné tržby vzrástli o 20 % medziročne na 200,6 miliardy USD a prevádzkový zisk stúpol o 43 % na 27,5 miliardy USD.
AWS ako hlavný motor rastu
Výnosy cloudovej divízie AWS vzrástli o 37 % na 42,2 miliardy USD, čo predstavuje najrýchlejšie tempo rastu za viac ako štyri roky a výrazne prekonalo trhové odhady pohybujúce sa okolo 31 %. Prevádzkový zisk AWS dosiahol 16,6 miliardy USD oproti 10,2 miliardy USD o rok skôr a tvoril viac ako polovicu celkového prevádzkového zisku spoločnosti. Generálny riaditeľ Andy Jassy označil AWS za segment v „plnom rozkvete" a uviedol, že divízia umelej inteligencie aj vlastných čipov prekročili ročný výnosový run rate nad 25 miliárd USD.
Jassyho výhľad: AWS ako biliónový biznis
Kľúčovým momentom earnings callu bolo Jassyho vyhlásenie týkajúce sa dlhodobého potenciálu AWS. Jassy predpovedal, že cloudová divízia AWS by sa mohla stať biznisom s výnosmi v hodnote jedného bilióna dolárov. Jassy nie je známy odvážnymi predpoveďami, na rozdiel od Elona Muska, a práve preto jeho slová u investorov rezonovali silnejšie. V otázke masívnych kapitálových výdavkov na earnings calle uviedol: „Aj pri tejto výške výdavkov nebudeme mať dostatočnú kapacitu, aby sme pokryli všetku dopyt v roku 2026, a verím, že to bude platiť aj v roku 2027. Dopyt, ktorý už evidujeme na rok 2028, je ohromujúci. Podniky sú stále len na začiatku využívania inferencie vo svojich produkčných aplikáciách."
Vyššie kapitálové výdavky a záporný voľný cash flow
Jassy zároveň oznámil navýšenie plánovaných kapitálových výdavkov z 200 miliárd USD na 220 miliárd USD, najmä v dôsledku rastúcich cien pamätí. Spoločnosť tento rozsah investícií pocítila: voľný cash flow sa v štvrťroku prepadol do záporných hodnôt približne –7,6 miliardy USD. Zisk na akciu bol navýšený predzdaniteľným ziskom nad 53 miliárd USD, ktorý z veľkej časti plynie z podielu Amazonu v spoločnosti Anthropic.
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